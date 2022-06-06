Erdoğan'a göre problem 'teknik': 'Enflasyon değil hayat pahalılığı sorunu var'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Uzun süredir çözüm bulunamayan enflasyonla ilgili yorumu ise bir hayli dikkat çekti.





Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satırlar şu şekilde:





"ENFLASYON BİR SORUN MUDUR, EVET SORUNDUR"



"Ekonomideki programımızın esasını hattı müdahafa yoktur sattı müdafaa stratejisi oluşturmaktadır. Enflasyon bir sorun mudur? Evet sorundur ama Türkiye'nin asıl sorunu bu başlık mıdır? Teşhis yanlış konulunca tedaviye yanıt vermez."





"Biz tercihlerimizi faizleri yükselt baskısıyla elleri ovuşturanlarla değil, istihdamı sürdüren milyonlardan yana kullandık. 136 ülkenin merkez bankası enflasyon altında faiz programları uyguluyor."





"ÜLKEMİZDE HAYAT PAHALILIĞI SORUNU VAR"

"Nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi biliyorum. Milletim müsterih olsun, gönlünü ferah tutsun. Parlak bir gelecek bizi bekliyor. Ülkemizde teknik olarak enflasyon değil hayat pahalılığı sorunu var. 19 yıldır üzerinde hassasiyetler çalıştığımız konu bütçe disiplinidir."





"BU İKTİDAR FAİZİ ARTIRMAYACAKTIR"



"Fiyat artışları normal şartlarda ya üretim azlığı ya da talep fazlalığı sebebiyle ortaya çıkar. Talep kaynaklı bir fiyat artışından söz edilemez. Üretim tarafından da üstesinden gelinemeyecek bir durumla karşı karşıya değiliz.





Sorunun bir kısmında vatandaşlarımızın tasarruflarını döviz yapması vardır. Bu yüzden kru korumalı mevduat gibi taasrruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Ülkemize döviz girişini sağlayavak yeni yöntemler geliştiriyoruz.





Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Biz, faizi düşürmeye devam edeceğiz."