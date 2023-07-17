'Sürücüsüz robot taksiler' ABD'lileri ikiye böldü

Son günlerde aktivistler sürücüsüz taksilerin motor kaputu üzerine trafik dubaları koyarak aracı hareket edemez hale getirmeye başladı.



Bu cismi farkeden aracın otomatik pilotu yolun ortasında durarak dörtlülerini yakıyor ve hareket etmiyor.



Kendisini Alex takma adıyla tanıtan aktivistlerden biri "Bütün araçların kötü olduğunu düşünüyoruz, kimin ya da neyin sürdüğü önemli değil," diyor.



Yaya ve bisiklet kullanımının gerekliliği konusunda radikal görüşleri olan Güvenli Sokak İsyanı (Safe Street Rebel) isimli grup sürücüsüz araçların "geleceğin ulaşım devrimi" sloganına ikna olmuş görünmüyor.



Alex bu araçların motorlu araçların sadece bir başka versiyonu olduğunu savunuyor.



Çin'in birçok kentinde sürücüsüz 'robotaksi' denemeleri başladı

San Francisco sokaklarında şu an sadece Waymo ve Cruise isimli iki şirketin sürücüsüz taksi servisi sunma hakkı bulunuyor.



Şehir yönetimi bu iki şirkete 24 saat ücretli hizmet sunma hakkını onaylamaya hazırlanıyor.



Cruise şu anda sadece akşam 10'dan sabah 6'ya kadar verdiği hizmetten ücret alabiliyor. Waymo ise sadece araçta bir sürücü olduğunda ücret alabiliyor.



İki şirketin lisanslarını genişletme kararı ise haziran sonundan beri iki defa ertelendi.



Karar yöneticiler arasında özellikle güvenlik konusunda fikir ayrılıklarına yol açıyor.



San Francisco'da sürücüsüz araçlara ilk defa 2014 yılında araçta bir güvenlik operatörü olması şartıyla izin verildi. Dört yıl sonra bu şart kaldırıldı.



Fakat sonra sürücüsüz araçlarda meydana gelen kaza ya da farklı olayların sayısının artması şehir yöneticilerini endişelendiriyor.



Güvenlik operatörlerinin kaldırılmasından sonra araçlarda yolun ortasında durma, otobüs şeritlerini işgal etme ya da suç mahallerini bozma gibi olaylar meydana geldi.



Ancak bu araçlarda şu ana kadar hiç ölümlü kaza yaşanmadı.



Google'ın çatı şirketi Alphabet'in sahibi olduğu Waymo, Ocak 2023 itibarıyla 1,5 milyon kilometre yol kat etti.



Waymo araçlarının şu ana kadar 18'i hafif olmak üzere 20 kazaya karıştığı biliniyor.



Waymo, hiçbir yaya ya da bisikletliye çarpılmadığını, yaşanan araçlı kazaların tamamında kusurlu tarafın bir insan tarafından sürülen araçlar olduğunu belirtiyor.



Haziran ayında Waymo'nun karıştığı bir kazada ise bir köpek ölmüştü.