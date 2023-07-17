Samanyolu Haber /Gündem / CHP, kampanya ekibinin 'montaj video' uyarılarını dikkate almadı mı? /17 Temmuz 2023 10:23

CHP, kampanya ekibinin 'montaj video' uyarılarını dikkate almadı mı?

CHP kampanya ekibinin, seçim boyunca ortaya sürülen montaj videolara karşı partiyi uyardığı, uyarıların dikkate alınmadığı öne sürüldü.

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CHP kampanya ekibinin, seçim boyunca ortaya sürülen montaj videolara karşı partiyi uyardığı ve dikkate alınmadığı iddia edildi. 

Diken’den Altan Sancar'ın ulaştığı CHP kaynaklarına göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili mitinglerde izlettiği videoları ve sayfaları inceleyen kampanya ekibi, videoların "milyonlarca kişiye ulaşma riski"ni tespit etti.

CHP'li kurmaylar, "videoların hızla yayıldığına ve Twitter’da da dolaşıma girdiğine" dair uyarıldı. Bazı kurmaylar, durumu Kılıçdaroğlu’na ileteceklerini söyledi.

Kampanya ekibi, CHP’lilere ayrıca Kılıçdaroğlu hariç partinin tanınan yüzlerinin "ağır sözler kullanarak, gerekirse hakaret ederek" tepki göstermesini önerdi. İl örgütlerinin adliyelerde suç duyurusunda bulunması, bunun "örgüt propagandası olduğu ve örgütü güçlü göstermek olduğu"nun vurgulanması da tavsiye edildi.

Ancak iddiaya göre siyasi kurmaylar seçim sonrasını işaret ederek, “Kazandıktan sonra gereken yapılır” dedi. 

20 gün sonra suç duyurusu
Ekibin uyardığı videolar arasında yer alan bir video 7 Mayıs’ta Erdoğan tarafından İstanbul mitinginde gösterildi.

Videonun gösterildiği miting çok sayıda televizyon kanalında canlı yayınlandı. O günden itibaren başlayan ‘montaj video’ tartışması ilk turun ardından da devam etti.

Erdoğan 22 Mayıs’ta katıldığı televizyon programında “Ama montaj, ama şu ama bu, Kılıçdaroğlu’nun Kandil’dekilerle video çekimleri var” dedi.

CHP bunun üzerine, videoların dolaşıma girmesinden yaklaşık 20 gün sonra suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
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