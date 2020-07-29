Suudi ambargosu Türk şirketlere uzandı

Dünya Gazetesi yazarı Kerim Ülker Suudi Arabistan'ın Türkiye kökenli şirket ve ürünlere karşı tavır aldığını kendisine yazan bir Türk şirket yöneticisinin e-postasını paylaştı.







Ülker'in yazısından ilgili bölüm şöyle:





"Suudi Arabistan’dan kendilerine bir e-mail aldıklarını söyleyen Türkiye’nin önde gelen bilişim şirketlerinden birinin yöneticisi, “Biz birkaç ay önce Suudi Arabistan tarafından yeni bir proje daveti almıştık. Proje yeni bir mega şehir kurulumuyla ilgiliydi. NEOM ismiyle anılan ve 500 milyar dolarlık yatırımla kurulacak şehir için bazı bilişim altyapısı işleri için davet almıştık. Biz çalışmalarımızı, dosyalarımızı hazırladık. Ancak gelen e-mail ile hüsrana uğradık. Bize, “Bu projeye katılmayacaksınız” denildi. Bize teklifte bulunan kendileriydi. Yurtdışında yaptığımızı başarılı işler referansımız olmuş ve çalışma yapmamızı, ihaleye hazırlanmamızı istediler. Sizin haberiniz çıkmadan bir gün önce gelen e-mail ile ihale ve proje dışı bırakıldık” dedi.







2015 yılında Kral Abdullah bin Abdulaziz el-Suud vefat ettiğinde Türkiye, milli yas ilan etmişti. O yıl 5.6 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, artış yerine düştü ve 5.1 milyar dolara indi. Bu kadar yakın olan ilişkiler sadece 5 yılda bu hale geldi."



