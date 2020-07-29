Samanyolu Haber /Spor / Almanya seyircili futbol maçlarına hazırlanıyor /29 Temmuz 2020 12:48

Almanya seyircili futbol maçlarına hazırlanıyor

COVİD-19 salgını sırasında liglerini ilk oynatan ve tamamlayan Almanya, yeni sezonda maçların seyircili oynatmak istiyor. Bunun için hazırlıklar sürüyor.

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Alman Kulüpler Birliği (DFL) kısıtlı sayıda seyircinin statlara alınmasını planlarken maçlarda alkol satılmasına ise karşı çıkıyor. Bundesliga maçlarında en azından 31 Ekim'e kadar alkol satılmasına müsaade edilmeyecek.

KONUK TAKIM TARAFTARLARINA BİLET YOK

Hürriyet'te yer alan habere göre statların tüm bölümlerine seyirci alınması da düşünülmüyor. Koltuksuz bölümlerde sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu ve bu nedenle de sadece koltuklu bölümlere taraftar alınması planlanıyor. Ayakta maç izlenen bölümler koltuklu bölümlere göre daha ucuz. Bu bölümlerin biletlerini de genellikle dar gelirli taraftar grupları tercih ediyor. Taraftar grupları sadece pahalı biletlerin satılmasının planlanmasından bu nedenle rahatsız. Sadece pahalı biletlerin satılmasının taraftarlar arasında ayrımcılığa yol açacağına dikkat çekiyorlar. DFL deplasman takımının taraftarlarının da statlara alınmasını ilk etapta planlamıyor. Bu yılın sonuna kadar deplasman takım taraftarları maçlara kesinlikle alınmayacak.

NEGATİF TEST SONUCU

Virüsün taraftarlar arasında yayılmasının engellemeye ilişkin alınacak önlemleri ise her kulüp kendi belirleyecek. Kulüpler il ve ilçe sağlık daireleriyle ortaklaşa çalışacak ve sağlık daireleri kulüplere destek sunacak. Bilet satın alanların iletişim bilgileri alınacak. Ayrıca her taraftardan maç gününden en fazla 48 saat önceden alınmış negatif rapor talep edilecek. Birinci ve ikinci Bundesliga maçlarının hangi koşullarda seyirci önünde oynanacağına ilişkin ise genel bir uygulamanın yapılmasına karşı çıkılıyor. Her eyalet sağlık bakanlığı farklı kısıtlamalar getirebilecek.
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