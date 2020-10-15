Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik yeni boykot çağrısı /15 Ekim 2020 11:06

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı'ndan Türkiye'ye yönelik yeni boykot çağrısı

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Aclan, Türk mallarına boykot çağrısını “Kesin ve net bir şekilde söylüyorum; yatırıma hayır, ithalata hayır, turizme hayır” yineledi.

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Daha önce Türk mallarına boykot çağrısında bulunan Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Aclan Al Aclan, bu çağrıyı yineleyerek, vatandaşlardan ülkede bulunan Türk şirketlerini de boykot etmelerini istedi.

 Twitter üzerinden açıklama yapan Aclan şu ifadeleri kullandı:

“Kesin ve net bir şekilde söylüyorum: Yatırıma hayır, ithalata hayır, turizme hayır.

Biz vatandaşlar ve iş adamlarının Türk olan hiçbir şeyle işimiz olmayacak.

Hatta krallıkta çalışan Türk şirketleriyle bile çalışmama çağrısı yapıyorum. Bu da liderliğimize ve ülkemize karşı devam eden Türk düşmanlığı ve hakaretine karşı vereceğimiz en küçük yanıt."

Aclan 3 Ekim'de yaptığı açıklamada da "Türk hükümetinin hükümetimize, ülkemize ve vatandaşlarımıza yönelik süregelen saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye'ye dair, ithalat, yatırım ya da turizm olsun her şeye boykot uygulamak her Suudi tüccar ya da tüketicinin sorumluluğudur" sözleriyle boykot çağrısı yapmıştı.
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