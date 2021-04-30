Suudi Arabistan'daki okulları, Türkiye'nin ısrarı kapattırmış

Suudi Arabistan yönetimi, biri Başkent Riyad’da yer alan Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı toplam sekiz Türk okulunu 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatma kararı aldı. Karar, Suudi Arabistan’daki MEB okullarına yazılı olarak iletildi. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde bir süredir yaşanan gerginlik okul kapatma kararı ile sürüyor.





BirGün, Suudi Arabistan Hükümeti’nin ülkedeki MEB’e bağlı okulları kapatmasına ilişkin kararın ayrıntılarına ulaştı. Edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan'daki okullar için öğretmen temininde çeşitli zorluklarla karşılaşıldı. Suudi Arabistan’da süresiz oturma ve çalışma izni bulunan Türkiye vatandaşı eğitim fakültesi mezunu adayların sayıca az olması zorlukların başında geldi. Mahallinden görevlendirme uygulamasında istenilen düzeye ulaşılamayınca okulların akıbeti de belirsizliğe sürüklendi.





GİRİŞİMLER SONUÇSUZ KALDI





Suudiler, okullarda ülkede yaşayan Türkiyeli öğretmenler ile Türkçe bilen Suudi öğretmenlerin görevlendirilmesinde ısrarcı oldu. Ancak MEB, Türkiye'den öğretmen göndermek istedi. MEB’in, Riyad Büyükelçiliği aracılığıyla okulların yeniden açılması için sürdürdüğü diyalog ise sonuçsuz kaldı. Böylece, Mekke ve Medine kentlerinde 2020 yılı sonunda fiilen eğitim hayatına son verilen okulların ardından yeni karar ile toplam kapatılan okul sayısı sekize ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Suudi Arabistan hükümeti 2017 yılı itibarıyla Türk okullarında görev yapan öğretmenlerin yanı sıra eş ve çocuklarından da kişi başı vergi alınması uygulamasını başlattı. MEB, 2019'da öğretmenlerin ikamet ve zorunlu sigorta giderlerini bütçeden karşıladı. Süreç içerisinde, öğretmenlerin eş ve çocuklarından vergi alınması uygulamasının kaldırılması için de çalışmalar yürütüldü. Ancak bundan da sonuç alınamadı.