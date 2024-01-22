Suudi Arabistan'dan İsrail açklaması

Gazze’de öldürülen Filistinli sayısı 25 bini geçti





CNN kanalının, “güvenilir ve geri dönüşü olmayan bir Filistin devletine giden yol olmadan İsrail ile normal ilişki kurulup kurulamayacağı” yolundaki sorusunu yanıtlayan Ferhan, “Bundan yararlanmamızın tek yolu bu çünkü bizim istikrara ihtiyacımız var ve istikrar ancak Filistin sorununun çözülmesiyle gelecek.” dedi.İsrail’in Gazze’deki saldırılarına yönelik eleştirilerini yineleyen bakan, "İsraillilerin Gazze'nin sivil nüfusunu kırmaya çalıştığını görüyoruz. Bu kesinlikle kabul edilemez ve buna son verilmesi gerekiyor." dedi.Faysal Bin Ferhan geçen hafta Dünya Ekonomik Forumu’nda katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Filistin devletinin kurulmasını içeren kapsamlı bir anlaşmaya varılması halinde, Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanımayı göz önünde bulundurabileceğini açıklamıştı.Faysal Bin Ferhan, bölgesel barışın İsrail'deki barışı da ilgilendirdiğine işaret ederek, bunun ancak Filistinlilerin barışçıl bir Filistin devleti kurmalarıyla gerçekleştirilebileceğini kaydetmişti.Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından önce İsrail ile Arap ülkeleri arasında ilişkileri normalleştirme havası hakimdi. Bu durum Hamas-İsrail savaşıyla birlikte değişti.Bu arada Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 178 artarak 25 bin 105'e, yaralı sayısının 62 bin 681'e yükseldiğini açıkladı.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 178 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 293 kişinin yaralandığı belirtildi.Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.