Yarıştan çekildi, Trump'a desteğini açıkladı

DeSantis’in kararı çok sürpriz olmadı. Son anketlerde rakipleri Donald Trump ve Nikki Haley’nin oldukça gerisindeydi.



DeSantis, Trump'ı desteklediğini açıkladı.



Cumhuriyetçi Parti'de başkan adaylığı yarışı artık iki isim arasında, Trump ve Haley.



DeSantis'in Iowa'daki ön seçim için milyonlarca dolar harcaması ancak Trump'ın ardından 30 puan farkla ikinci olması Florida Valisi ile ilgili tartışmaları alevlendirmişti.



Son anketlerde 23 Ocak'ta yapılacak ön seçim öncesi New Hampshire'da da DeSantis Trump ve Haley'nin oldukça gerisinde görünüyordu.



New Hampshire Üniversitesi anketine göre Trump oyların yüzde 50’sini alıyor.



En yakın rakibi Nikki Haley ise yüzde 39’unu.



Florida Valisi Ron DeSantis ise oyların sadece yüzde 6’sını alabiliyordu.



Daha önceki CNN/New Hampshire Üniversitesi anketine göre Trump ve Haley oylarını arttırmış görünüyor.



Ocak’ın ilk günlerinde yapılan ankette Trump yüzde 39, Haley yüzde 32 oy oranına sahipti.



Haley önceki ankete göre oy oranını arttırmış görünse de Trump’la arasındaki fark 11 puan.



Eyalette delege kazanmak için en az yüzde 10 destek sağlamak gerekiyor.



Suffolk Üniversitesi ve Boston Globe’un anketine göre ise Trump yüzde 55, Haley yüzde 36 oy alıyor.



DeSantis ise yine sadece yüzde 6 oy bandında görünüyordu.



Bu ankette Trump’la Haley arasındaki fark 19.



Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adaylığı için ilk ön seçim Iowa’da gerçekleşmiş ve Trump yüzde 51 oyla en yakın rakibi Ron DeSantis’e 30 puan fark atmıştı.



DeSantis yüzde 21, Nikki Haley de yüzde 19 oy kazanmıştı.



Iowa’daki sonuçlardan sonra Asa Hutchinson yarıştan çekilmiş ve Haley’e desteğini açıklamıştı.



Iowa’da yüzde 7,7 oy alan bir diğer aday adayı Vivek Ramaswamy de sonuçların ardından yarıştan çekilmiş ve Trump’a desteğini açıklamıştı.