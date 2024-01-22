Gazze’de İsrail'in öldürdüğü insan sayısı 25 bini geçti

Bölgede iki devletli çözümü reddeden İsrail savaş alanında amacına ulaşmaktan uzak görünüyor.



İsrail Hamas’ın elinde tuttuğu 100’den fazla rehinenin kurtarılması konusunda ilerleme sağlayabilmiş değil.



Gazze’deki yıkım, can kayıplarının fazlalığı, evlerinden olan insanların sayısı savaşı iki taraf arasında yaşananların açık ara en kanlısı, yıkıcısı haline getirmiş durumda.



İsrailli yetkililer savaşın birkaç ay daha devam edeceğini belirtirken, yavaş ilerleyen süreç, rehinelerin hala Gazze’de tutuluyor olması İsrailliler’i bölmüş durumda.



İsrail-Hamas savaşının uzaması çatışmaların bölgeye yayılma riskini de son günlerdeki gelişmeler ışığında arttırmışa benziyor.



7 Ekim’de 1200’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği Hamas’ın İsrail’e saldırısının ardından İsrail Gazze’yi yoğun bombardımana tuttu, ardından da kara harekatı başlattı.



7 Ekim’den bu yana 25,105 Filistinli’nin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 62,681 Filistinli de yaralandı.



Yetkililer aslında can kaybı sayısının daha fazla olduğunu çünkü çok sayıda cansız bedenin enkaz yığınları altında olduğunu kaydediyor.



Bölgedeki sağlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre yaşamını yitirenlerin üçte ikisi kadın ve çocuk.



İsrail ordusu kanıt göstermeden 9 bin civarında Hamas militanının öldürüldüğünü belirtiyor.



İsrail ordusu ayrıca Gazze’ye kara harekatının başlamasından bu yana 195 askerin hayatını kaybettiğini de kaydediyor.



Savaş Gazze’de yaşayan 2,3 milyon insanın yüzde 85’inin evlerini terk etmesine neden oldu.



Binlerce kişi Birleşmiş Milletler’in yönetimindeki barınak ve çadır kamplara yerleşti.



Birleşmiş Milletler 2,3 milyonluk nüfusun çeyreğinin insan yardımın azlığı, çatışma ve İsrail kısıtlamaları nedeniyle açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.



İsrail Başbakanı Netanyahu İsrail tam bir zafere ulaşana ve rehineler geri dönene kadar harekatın devam edeceğini belirtiyor ama bazı üst düzey İsrailliler bile artık bunun ulaşılması zor bir amaç olabileceğini kabullenmeye başladılar.



İsrail Savaş Kabinesi üyesi eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot geçen hafta kalan rehineleri serbest bırakmanın tek yolunun ateşkesten geçtiğini söylemişti.



İsrail hükümeti şimdilik ateşkes fikrine sıcak bakmıyor ama rehinelerin ailelerinin baskısıyla karşı karşıya.



İsrailli rehinelerin aileleri yeni bir takas için baskı yapıyor.



Binlerce kişi hafta sonunda Tel Aviv’de bir araya gelerek seçim çağrısı yaptı.