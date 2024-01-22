Bağımsız gazeteciler Google ve Meta'dan yeni algoritma istiyor

Google algoritmaları propagandaya nasıl avantaj sağlıyor?

DW'ye konuşan dijital haklar uzmanı Sarkis Darbinyan'a göre Google algoritmaları, Rus devlet propagandasına katkıda bulunuyor. Aynı zamanda Roskomsvoboda adlı insan hakları örgütü kurucularından olan Darbinyan, "Dünyanın en büyük arama motoru olan Google'ın algoritmalarının Rus devlet propagandasına katkıda bulunduğunu açıkça görüyoruz. Çünkü arama sonuçları ve önerilen haberlerde devlet ve hükümet yanlısı medyanın linkleri hakim" diye konuştu.

Meşru eleştiriler yasaklama stratejisi ile mi susturuluyor?

Algoritmalar geliştirilirken yasadışı içeriklerin arama sonuçlarında görünmemesine özen gösterilmişti ve Darbinyan bunun aslında başlangıçta iyi bir fikir olduğunu söylüyor.

Yaptırımların bağımsız medya için yarattığı sorunlar

2023 yazında insan hakları örgütü Roskomsvoboda'nın uzmanları ve Amerikalı sivil toplum kuruluşu Access Now'ın aracılık ettiği diğer insan hakları aktivistleri, Google'a bir rapor sundu.

Peki AB, Google'ı ikna edebilir mi?



