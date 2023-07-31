Suudi Arabistan'dan Ukrayna savaşı hamlesi

Veliaht Prensi bin Selman’ın imajının iyileştirilmesi çabası mı?





Putin: Putin barış görüşmesi fikrini reddetmiyoruz





Suudi Arabistan, Ukrayna’da savaşın sona erdirilmesi için müzakerelerin başlatılmasının koşullarının tartışılacağı uluslararası bir konferansa ağustos ayı başında Cidde kentinde ev sahipliği yapacak.Konu ile ilgili AP ve AFP’ye bilgi veren Suudi yetkililer, söz konusu konferansa Ukrayna ile birlikte Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve ABD başta olmak üzere başka ülkelerin de katılmasının beklendiğini ancak Rusya’nın davet edilmeyeceğini bildirdi.AP, konferansın tam tarihi ve katılacak ülkelerle ilgili belirsizliğin sürdüğünü aktardı. AFP ise konferansa İngiltere ve Japonya’nın da katılacağını bildirdi.Bu tür bir konferans düzenleneceğini ilk kez gündeme getiren The Wall Street Journal, yaklaşık 30 ülkenin katılmasının beklendiği toplantının 5 ve 6 Ağustos’ta gerçekleşeceğini yazmıştı.Suudi Arabistan yönetiminden bir yetkili AP’ye yaptığı açıklamada, Cidde’deki zirvenin Kopenhag'da haziran ayında düzenlenen Ukrayna ile ilgili toplantının bir sonraki adımı olacağını söyledi.Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, mayıs ayında Cidde’de düzenlenen Arap Birliği zirvesine katılarak, Arap ülkelerinin Kiev’e destek vermesi çağrısında bulunmuştu.Arap ülkelerinin önemli bir kısmının Rusya ile ekonomik ve askeri bağlarından dolayı Ukrayna savaşında genelde “tarafsız” görünmeye çalıştığı biliniyor.Suudi Arabistan’ın ise petrol üreticilerinin kurduğu OPEC+ grubu içinde Rusya ile yakın ilişkileri bulunuyor.İran ile gerginliği sona erdiren, Yemen’deki iç savaşın bitmesi için çaba gösteren ve son olarak Ukrayna için barış konferansına ev sahipliğini üstlenmesinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın imajının iyileştirilmesine de katkı sağlaması bekleniyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentinde Afrika ülkeleri liderleriyle yaptığı görüşmede Ukrayna için barış görüşmelerine karşı olmadıklarını bildirmişti.Afrika ve Çin’in barışa aracılık edebileceğini kaydeden Putin, Ukrayna ordusu taarruz halindeyken ateşkes sağlamanın zor olacağı görüşünü dile getirmişti.Ukrayna ve Rusya bugüne kadar barış masasına oturmak için çeşitli şartlar ortaya koydu.