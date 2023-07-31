Dünya Yüzme Şampiyonası’nda rekor yağmuru

Kelebekte Fransız Grousset'den rekor





Son olarak Litvanyalı Ruta Meilutyte 50 metre kurbağalama yarışında kulvarı 29.16 saniyede yüzerek kendi rekorunu kırdı. Meilutyte, cumartesi günü yarı finalde kulvarı 29.30 saniyede yüzerek yine rekor kırmıştı.Meilutyte, yarıştan sonra basına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum, yarış sırasında rekor kıracağımı hissettim.” diyerek duygularını dile getirdi.Altın madalya kazanan Litvanyalı sporcu, yarışı gümüş madalya kazanan ABD’li yüzücü Lilly King’in 0,78 saniye, üçüncü olup bronz madalya kazanan İtalyan yüzücü Benedetta Pilato’nun yine 0,78 saniye önünde tamamladı.Dünya yüzme yarışı kadınlar kategorisinde yarı finalde bir gün önce İsveçli Sarah Sjostrom 50 metre serbest stilde 23,61 saniyeyle kendi dünya rekorunu elde etmişti.İsveçli sporcu 2017 yılında kulvarı 23,67 saniyede tamamlayarak rekor kırmıştı.Sjostrom, dünya yüzme şampiyonalarında şu ana kadar 11’i altın 20 madalya kazandı.Pazar günkü finalde ise Sarah Sjostrom 23.62 saniyeyle, altın madalyaya rahat bir şekilde ulaşırken, Avustralya’dan Shayna Jack 24.10 saniyeyle gümüş, Çin’den Zhang Yufei 24.15 saniyeyle bronz madalyanın sahibi oldu.Ahmed Hafnaoui, erkekler 1.500 metre serbest stil yarışında kıyasıya çekişmeli bir mücadelenin ardından ABD'li Bobby Finke'yi geçerek Tunus adına ikinci altın madalyayı elde etti.Tunuslu sporcu, yarışı, 14 dakika 31 saniye 54 saliseyle önde bitirdi.Tunuslu yüzücü, rakibini sadece 0,5 salise farklı geçerken, Avustralyalı Sam Short, bronz madalyanın sahibi oldu.ABD’den 22 yaşındaki Hunter Armstrong, erkekler 50 metre sırtüstü yarışıhda birinciliği elde ederek ülkesine altın madalya kazandıran isim oldu.Kanada'nın dünya rekoru sahibi yüzücüsü 16 yaşındaki Summer McIntosh, kadınlar 400 metre karışıkta 4 dakika 27 saniye 11 salise ile altın madalyaya uzandı.Dün de erkeklerde 100 metre kelebekte Fransız Maxime Grousset, kulvarı 50.14 saniyede bitirerek birinci oldu. Grousset bu dereceyle birinci olmakla kalmadı, 50.61 saniyelik rekoru da kırarak adını tarihe yazdırdı. Ayrıca Grousset ilk dünya şampiyonası altın madalyasını kazandı.Grousset, 2022 Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 100 metre serbestte gümüş, 50 metre serbestte bronz madalya ve 2022 Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda 100 metre serbestte gümüş madalya kazanmıştı.