Suudi yönetimi ABD'tit talebini duyurdu

Petrol fiyatlarındaki tartışma sürerken, konuyla ilgili ABD cephesinden Suudi Arabistan yönetimine bir talep iletildiği ifade edildi.





Düşen petrol fiyatları sonrasında üretimi kısma kararı alan ülkeler içinde yer alan Suudi Arabistan yönetiminden bu kararını gözden geçirmesi talebinde bulunduğu aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin OPEC+ grubunun aldığı petrol üretimini düşürme kararının bir ay ertelenmesini istediğini ancak bu ertelemenin “olumsuz ekonomik sonuçları” olacağını belirtti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin OPEC+ grubunun aldığı petrol üretimini düşürme kararının bir ay ertelenmesini istediğini ancak bu ertelemenin “olumsuz ekonomik sonuçları” olacağını belirtti.

ABD’NİN TEKLİFİNİ REDDETME SİNYALİ





OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, Avusturya’nın başkenti Viyana’da 5 Ekim’de düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Bu karar üzerine Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu.Bunun üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.OPEC+ grubunun petrol üretimini azaltma kararının üye ülkeler tarafından ortak bir biçimde alındığı belirtildi. Petrol piyasası koşullarıyla ilgili olarak OPEC+ grubu dışındaki müttefikler ve ortaklarla diyalog ve görüş alışverişinde bulunmanın önemine dikkat çekilen açıklamada, Suudi Arabistan’ın, ABD yönetimiyle yaptığı sürekli istişareler sırasında Washington’un, “Kararı bir ay ertelemeyi” teklif ettiği aktarıldı. Açıklamada, “Ancak bütün ekonomik analizler, önerildiği gibi karar alma sürecini bir ay ertelemenin olumsuz ekonomik sonuçları olacağını gösteriyor” ifadesine yer verildi.