Enginyurt'tan muhalefete 'Sedat Peker' çağrısı

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla ses getiren ve adeta gündemi belirleyen isim haline gelen Sedat Peker'in yanına gitmek için uçak bileti aldığını ifade eden Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, yaptığı yeni paylaşımda Peker ile görüşemeyeceğini öğrendiğini belirtti.





Peker'in paylaşımlarına Türkiye'de itibar edildiğini ifade eden Enginyurt, Peker'in rahat bir şekilde paylaşım yapabilmesi için de muhalefet partilerini göreve çağırdı.







Enginyurt sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:







1-) Halkımıza söz verdiğim üzere @sedat_peker in bulunduğu BAE’ ne gitmek için iki görevli arkadaşımla beraber biletlerimizi aldık. Ancak güvenlik gerekçesi ile @sedat_peker ile görüştürülemeyeceğimizi öğrendim. Bu yüzden bu gece BAE ‘ye gidemiyorum. Birşeylerin…

2-)… değiştiği apaçık ortadadır. @sedat_peker bizim ülkemizin vatandaşıdır ve halkımızın neredeyse tamamına yakını @sedat_peker in paylaşımlarını beklemekte ve sözlerine inanmaktadır. Muhalefet partileri olarak bu durumu görmezden gelemeyiz. Halkımızın @sedat_peker in…3-)… ifşalarını öğrenebilmesi için @sedat_peker e uygulanan dijital ve fiziksel tecritin kaldırılması için gayret sarfetmemizin tüm muhalefet partilerinin görevi olduğuna inanıyorum. Bu şartlarda seçime 2 ay kala @sedat_peker in paylaşım yapabilmesini beklememiz…4-)… en iyi ihtimal ile safdillik olacaktır. Tekrardan söylemek istiyorum halkımız @sedat_peker in ifşalarını öğrenmek istemektedir. Bu konuda muhalefet partileri olarak mücadele etmek bizim görevimizdir.