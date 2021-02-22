Samanyolu Haber /Dünya / Suudiler kadın subaya onay verdi /22 Şubat 2021 12:44

Suudiler kadın subaya onay verdi

Suudi Arabistan'ın kadın vatandaşlarına orduya katılma hakkı verdiği belirtildi.

SHABER3.COM

Bloomberg'in Suudi Arabistan merkezli Arab News'tan aktardığına göre orduda kadınlar asker, onbaşı, subay ve astsubay olarak görev yapabilecek.

Habere göre orduya alınacak kadınların normal boy-kilo şartlarına uyması ve en az lise diploması olması gerekecek. Yabancı ülkelerin vatandaşlarıyla evli olan kadınlar orduya katılamayacak.  

Suudi Arabistan, de-facto lideri Muhammed Bin Selman'ın "Suudi Arabistan'ın dünyanın bir numaralı ekonomisi yapma planı" kapsamında daha önce ülkede yasaklı olan bazı iş kollarını kadınlara kademeli olarak açıyor. Birçok batılı uzman, Bin Selman'ın bu politikalarıyla Batı başkentlerinin "gözünü boyamaya çalıştığını" iddia etmişti.

 
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