Tahıl koridoru anlaşmasında bir ilerleme mi kaydedildi?

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Dışişleri bakanı Hakan Fidan’ın Kiev ziyareti Rusya’da geniş yankı buldu.







Rusya’nın önce gelen gazetelerinden Kommersant, ‘Türkiye herkesi masaya çağırıyor’ başlıklı haberinde, Ankara’nın, Rusya ve Ukrayna'yı müzakere masasına getirmek için yeni girişimlerde bulunduğu, en azından tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması konusunda müzakereler yürüttüğüne vurgu yapıyor.





Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cuma günü Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile görüşmesine değinen gazete haberinde, bu ziyaretin Erdoğan ve Putin görüşmesi öncesi ‘tahıl anlaşmasına ilişkin’ haber bekledikleri Vladimir Putin arasındaki müzakerelere hazırlık niteliğinde olduğunu yorumu yapılıyor ve Moskova’nın, Ankara ne kadar çabalarsa çabalasın, anlaşmaya dönüşün ancak ‘Batı'nın Rusya'nın tüm şartlarını yerine getirmesiyle mümkün olabileceğini hâlâ açıkça belirtiyor’ ifadelerine yer veriyor.





Erdoğan’ın Kırım’ın ilhakını tanımadıkları ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ilişkin açıklamalarının Moskova tarafından hoşlanılmadığı ancak Erdoğan'ın bu sözlerinin geleneksel olarak Moskova tarafından göz ardı edildiği ve ikili yakın iş birliğine odaklanmayı tercih ettiği belirtilen haberde ,Erdoğan’ın tüm bu açıklamalarına rağmen erdoğan’a yakın bir kaynağın "Tahıl koridoru konusunda ilerleme kaydedildiğini" aktardığına dikkat çekiyor.





Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, “Türkiye'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı çok aktif. Anladığım kadarıyla Türk Dışişleri Bakanının Rusya Federasyonu ziyareti de dahil olmak üzere Türk meslektaşlarımızla temaslarımızı sürdüreceğiz. Ancak bundan dolayı tutumumuz değişmiyor” dedi.





Johannesburg'daki BRICS zirvesinin oturum aralarında BM Genel Sekreteri António Guterres ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından da gündeme getirildi. BM Genel Sekreteri'nin Karadeniz Girişimi'nin yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin sorusuna yanıt olarak Sergey Lavrov, Moskova'nın, Rusya Devlet Başkanı tarafından dile getirilen, Moskova'nın yalnızca Rusya'ya karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda katılıma geri dönmeye hazır olduğu yönündeki tutumunu yineledi.