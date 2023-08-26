Samanyolu Haber /Gündem / Düşen Wagner uçağının kara kutusu bulundu /26 Ağustos 2023 14:46

Düşen Wagner uçağının kara kutusu bulundu

Wagner kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de içinde bulunduğu uçak kazasında önemli bir gelişme yaşandı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Tver bölgesinde düşen ve 10 kişinin ölümüne neden olan Embraer jetinin kaza mahallinde kara kutusu bulundu. Soruşturma komitesi uçuş kayıt cihazlarına el konulduğunu, olayla ilgili detaylı incelemenin devam ettiğini duyurdu.

Kazada hayatını kaybeden 10 kişinin cenazeleri moleküler genetik incelemeye gönderildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, şu anda kazanın tüm koşullarını belirlemek için önemli olan eşyalara ve belgelere de el konulduğunu söyledi.

RBK haber ajansına konuşan Rus kolluk kuvvetlerinden bir kaynağı, soruşturma komitesinin "dış etkenler" dahil tüm versiyonları araştırdığı belirtilmişti.

10 kişinin öldüğü kazaya ilişkin ceza davası açıldı. Soruşturma, özellikle önemli davaları araştıran savcı Ivan Sibula tarafından yürütülüyor. Sibula, daha önce, diğer yüksek profilli hava kazalarının soruşturmasında yer almıştı.
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