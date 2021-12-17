Taksiciler de aynı dertten muzdarip

Adana Taksiciler Derneği Başkanı Mehmet Emin Kandemir'den açıklanması beklenen taksimetre zammına dair yazılı açıklama yaptı. 4 ay önce yapılan taksimetre zammının akaryakıta ve araç parçalarına gelen fahiş zamlarla şimdiden eridiğini ifade eden Kandemir, aynı zamanda yeni bir zammın hayat pahalığı altında ezilen yurttaşların taksiye binme konusunda olumsuz etkileyeceğini belirterek akaryakıt zamlarının geri alınmasını, mazot ve araç alımında ÖTV ve KDV’nin kaldırılmasını istedi.Özel yatlarda ÖTV'siz mazot uygulaması yapılırken bir çok iş insanına da sürekli getirilen vergi affı ve garanti ödemeleriyle rahatlatılırken taksi esnafının zamlara karşı gün ve gün geçineme sorunu yaşadığını ifade eden Kandemir, “Şimdi ise meslektaşlarımızın bir kısmı taksimetre zammının yenilenmesi ve yeni tarifenin taksici esnafına iyi geleceğine yönelik bir görüş hakim. Evet bizler de Adana Taksiciler Derneği olarak bu görüşü de saygı duyuyoruz. Ama son taksimetre zammından sonra birçok arkadaşımız işlerimizin düştüğü ifade etmekte. İşçi emekliye memura zam oranı yüzde 20 geçmez iken bizim taksi ücretlerimize 5 ay içerisinde yüzde 55 üzerinde zam gelmesi dar gelirli hayat pahalığı üzerinden ezilen müşterilerimizi de taksiye binme konusunda etkileyecek ve bu zamdan sonra korsan taksiler de artış olacaktır” dedi.