Taliban, gazetecilere imha ettikleri CIA merkezini gezdirdi





Taliban’ın elit birliği olarak “Bedri 313” tugayının komutanı Hasnain yönetiminde, başkent Kabil yakınlarında imha edilen CIA merkezinin basın tarafından ayrıntılı bir şekilde görüntülenmesine izin verildi.Kabil yakınlarında bulunan ABD’nin eski hava üssünün kapısından alınan gazeteciler, yıkılan CIA merkezine getirildi. Taliban Komutanı, “Onların rahat bir şekilde burayı terk etmesine izin verdik, bakın şimdi burası ne hale geldi” ifadelerini kullandı.Kendisine eşlik eden 15 kişiden oluşan gazeteci grubunun sorularını yanıtlayan Taliban komutanı, özellikle IŞİD’in havaalanı yakınlarında düzenlediği intihar saldırısından sonra 27 Ağustos’ta büyük patlamalarla ABD birliklerinin bu merkezin önemli bir kısmını imha ettiğini ve başkentten duyulan bu patlamaların insanlarda yeni intihar saldırıları düzenlendiği hissini verdiğini söyledi.Basın turu boyunca ağır silahlarla donatılmış Taliban birliklerinin, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.