Samanyolu Haber /Dünya / Taliban, gazetecilere imha ettikleri CIA merkezini gezdirdi /07 Eylül 2021 13:31

Taliban, gazetecilere imha ettikleri CIA merkezini gezdirdi

Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban, gazetecilere ABD’nin bu ülkede imha edilen CIA merkezini gezdirdi.

SHABER3.COM

Taliban’ın elit birliği olarak “Bedri 313” tugayının komutanı Hasnain yönetiminde, başkent Kabil yakınlarında imha edilen CIA merkezinin basın tarafından ayrıntılı bir şekilde görüntülenmesine izin verildi.

Kabil yakınlarında bulunan ABD’nin eski hava üssünün kapısından alınan gazeteciler, yıkılan CIA merkezine getirildi. Taliban Komutanı, “Onların rahat bir şekilde burayı terk etmesine izin verdik, bakın şimdi burası ne hale geldi” ifadelerini kullandı.

Kendisine eşlik eden 15 kişiden oluşan gazeteci grubunun sorularını yanıtlayan Taliban komutanı, özellikle IŞİD’in havaalanı yakınlarında düzenlediği intihar saldırısından sonra 27 Ağustos’ta büyük patlamalarla ABD birliklerinin bu merkezin önemli bir kısmını imha ettiğini ve başkentten duyulan bu patlamaların insanlarda yeni intihar saldırıları düzenlendiği hissini verdiğini söyledi.

Basın turu boyunca ağır silahlarla donatılmış Taliban birliklerinin, bölgede yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Taliban, gazetecilere imha ettikleri CIA merkezini gezdirdi Sonraki Haber >>

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Dev maçta büyük kaos

Dev maçta büyük kaos

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları havai fişek gösterisi ile sona erdi

Gine'de darbe girişimi

Gine'de darbe girişimi

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

Çocuğun kafasına vurması normal bir ruh halini işaret etmiyor

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

İşte yük treninin minibüse çarpma anı

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

Erdoğan, Rize’de protesto edildi

YANGIN VAR!

YANGIN VAR!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:58:48