Samanyolu Haber /Gündem / Brexit Londra'ya yaramadı /07 Eylül 2021 13:49

Brexit Londra'ya yaramadı

Finans merkezleri arasında ilk sırada gösterilen Londra, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) akabinde cazibesini kaybetmeye başladı. Vergiler, vize ve uluslararası yatırım gibi başlıklarda bazı değişikliklere gidilmezse Londra küresel finansal sistemindeki rolünü kaybedecek.

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İngiliz finans sektörünün lobi kuruluşu CityUK İngiltere’nin finans merkezi olma konumunu sisteminin şimdiden kaybetmeye başladığına dair işaretler olduğunu bildirdi.

İngiltere’nin 2010’da yüzde 17,8 seviyesinde olan sınır ötesi bankacılıkta küresel payı  geçen sene yüzde 15,2’ye geriledi. Hedge fon varlıklarındaki payı ise son 10 yılda yüzde 20,7’den yüzde 14’e düştü.

Lobi kuruluşunun son yayımlanan raporunda Londra’nın finansal teknoloji, veri, risk yönetimi, çevresel ve sosyal meseleler gibi çeşitli alanlarda avantajlı konuma gelebileceği ifade edildi.

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Finans sektörünün söz konusu alanlarda ilerlemesi için kalifiye elemanlara vize kolaylığı, bankalar için vergi indirimleri gibi bir takım düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulandı.

İngiltere’nin 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) akabinde İngiliz yetkililerin çabalarına rağmen sektörün iyileştirilmesi konusunda çok fazla ilerleme sağlanamadı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak artık daha farklı adımlar atma özgürlüğüne sahip olduklarını, gelişmekte olan piyasalarla ilişkilerini derinleştirebileceklerini söylemişti.
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