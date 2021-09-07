Brexit Londra'ya yaramadı

İngiliz finans sektörünün lobi kuruluşu CityUK İngiltere’nin finans merkezi olma konumunu sisteminin şimdiden kaybetmeye başladığına dair işaretler olduğunu bildirdi.





İngiltere’nin 2010’da yüzde 17,8 seviyesinde olan sınır ötesi bankacılıkta küresel payı geçen sene yüzde 15,2’ye geriledi. Hedge fon varlıklarındaki payı ise son 10 yılda yüzde 20,7’den yüzde 14’e düştü.





Lobi kuruluşunun son yayımlanan raporunda Londra’nın finansal teknoloji, veri, risk yönetimi, çevresel ve sosyal meseleler gibi çeşitli alanlarda avantajlı konuma gelebileceği ifade edildi.





VİZE KOLAYLIĞI BAŞTA OLMAK ÜZERE REFORM PAKETİNE İHTİYAÇ VAR





Finans sektörünün söz konusu alanlarda ilerlemesi için kalifiye elemanlara vize kolaylığı, bankalar için vergi indirimleri gibi bir takım düzenlemeler yapılması gerektiği vurgulandı.



