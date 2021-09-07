'Artık 2023 hedefi Excel'de bile yok'









Ekonomist ve Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, OVP'de anılan planların hiçbir tutarlılığının kalmadığını, hedeflerin ise gerçeklikten çok uzak olduğunu belirttiği, "2023 artık Excel’de bile yok" başlıklı yazısında, açıklanan programda gerçek yerine hayallerin satıldığını kaydetti.





Kahveci, "Ne gelecek tutturuluyor ne de mevcut durum doğru söyleniyor. Ama yine de OVP yayınlanıyor" tespitinde bulundu ve ekledi:





"Berat Albayrak göreve geldiği ilk yıl OVP’yi TÜSİAD üyelerini konuk ederek açıklamıştı. Adına da Yeni Ekonomi Programı -YEP demişti.





Hatırlarsanız oldukça şaşalı bir tören yapılmıştı. Ama dün gece sessizce bir Cumhurbaşkanlığı kararı olarak yayınlandı. Ne bir tören ne bir şaşalı açıklama...





İşte dün açıklanan OVP’ye göre 2023 GSYH dolar bazında 925 milyar dolar olacak denildi. Geçen yıl açıklanan OVP’de ise 2023 geliri 875 milyar dolar tahmin edilmişti. Ama 2019 yılında yayınlanan 11. Kalkınma programında ise 2023 geliri 1.080 milyar dolar olarak açıklanmıştı.





Oysa AK Parti 2011 yılında dile getirilen ve 2013 yılında 10. Kalkınma planında yazılan 2023 hedeflerinde 2 trilyon dolar gelir vardı.





Şimdilerde kimse o 2 trilyon dolar gelirden bahsetmiyor





Şimdilerde kimse kişi başına 25 bin dolar gelirden de bahsetmiyor





Şimdilerde kimse dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisinden bir olmamızdan da bahsetmiyor





Bütün resmi rakamlar 900 milyar dolar civarı bir toplam gelirden ve kişi başına 10,500-11,500 dolar gelirden bahsediyor.





Artık 2023 hedefi diye resmi rakamlarda hiçbir tutarlılık kalmadı. Dünyanın ilk 10 ekonomisinden bir olmayı hedeflerken, artık 20. sıradan aşağı düşüp düşmeyeceğimizi konuşuyoruz.





Hatta işin daha ilginç kısmı şudur: OVP’ler artık bir excel tablolara ve klişe laflara dönmüş hayaller alemini yansıtıyor. Ne bir tutarlılık ne de bir kapsamlı çalışma iması vermiyor."