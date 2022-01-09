Samanyolu Haber /Dünya / Taliban ile İran heyetleri arasında görüşme /09 Ocak 2022 21:45

Taliban ile İran heyetleri arasında görüşme

ABD öncülüğündeki NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte ülkede yönetimi ele alan Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan arasında Tahran'da bir görüşme yapıldığı belirtildi

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, beraberinde ekonomik ve siyasi yetkililerden oluşan heyetle temaslarda bulunmak üzere dün akşam Tahran'a gelen Muttaki ile Abdullahiyan görüştü.

Abdullahiyan görüşmede, Afganistan'da geniş katılımlı hükümetin kurulmasına değinerek, Afgan halkına yönelik insani yardımları sürdüreceklerini söyledi.

ABD'nin Afganistan'daki politikalarını eleştiren Abdullahiyan, Washington yönetiminin bloke ettiği Afganistan mali varlığının insani harcamalar ve ekonomik krizin çözülmesi için serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Abdullahiyan, 1998'de İran'ın Mezar-ı Şerif Konsolosluğunda 9 İranlı diplomatın öldürülmesini hatırlatarak, Taliban'ın diplomatik mekanların korunmasıyla ilgili sorumluluğu yerine getirmesini istedi.

Afgan heyet de görüşmede DEAŞ terör örgütü ve uyuşturucu kaçakçılığı ile yürüttükleri mücadeleyi anlatarak ABD'nin bu ülkedeki politikalarını eleştirdi.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki su sorunu da ele alındı ve bu konuyla ilgili uzman ekiplerin toplantı yapması kararlaştırıldı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Taliban ile İran heyetleri arasında görüşme Sonraki Haber >>

Brezilya’da tekne gezisinde ‘kaya’ faciası

Brezilya’da tekne gezisinde ‘kaya’ faciası

Navigasyonun yanılttığı kamyon asılı kaldı

Navigasyonun yanılttığı kamyon asılı kaldı

İşte Nurdan Gündüz'ün Cenaze Töreni

İşte Nurdan Gündüz'ün Cenaze Töreni

‘Tabutta röveşata!’ gerçek oldu

‘Tabutta röveşata!’ gerçek oldu

'Çıkar telefonunu' diyen AKP'linin suratına desteyle para atıldı

'Çıkar telefonunu' diyen AKP'linin suratına desteyle para atıldı

AKP'li isim mikrofonu açık unuttu, itirafını herkes duydu!

AKP'li isim mikrofonu açık unuttu, itirafını herkes duydu!

Yandaş profesörden, yandaşları bile isyan ettiren hesap(!)

Yandaş profesörden, yandaşları bile isyan ettiren hesap(!)

13 yaşındaki çocuk enflasyona isyan etti

13 yaşındaki çocuk enflasyona isyan etti

Bu otomobil tek tuşla renk değiştiriyor

Bu otomobil tek tuşla renk değiştiriyor

Cezaevlerinde işkence bitmiyor

Cezaevlerinde işkence bitmiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:37:57