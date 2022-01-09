Taliban ile İran heyetleri arasında görüşme

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile bir araya geldi.





İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, beraberinde ekonomik ve siyasi yetkililerden oluşan heyetle temaslarda bulunmak üzere dün akşam Tahran'a gelen Muttaki ile Abdullahiyan görüştü.





Abdullahiyan görüşmede, Afganistan'da geniş katılımlı hükümetin kurulmasına değinerek, Afgan halkına yönelik insani yardımları sürdüreceklerini söyledi.





ABD'nin Afganistan'daki politikalarını eleştiren Abdullahiyan, Washington yönetiminin bloke ettiği Afganistan mali varlığının insani harcamalar ve ekonomik krizin çözülmesi için serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.





Abdullahiyan, 1998'de İran'ın Mezar-ı Şerif Konsolosluğunda 9 İranlı diplomatın öldürülmesini hatırlatarak, Taliban'ın diplomatik mekanların korunmasıyla ilgili sorumluluğu yerine getirmesini istedi.





Afgan heyet de görüşmede DEAŞ terör örgütü ve uyuşturucu kaçakçılığı ile yürüttükleri mücadeleyi anlatarak ABD'nin bu ülkedeki politikalarını eleştirdi.





Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki su sorunu da ele alındı ve bu konuyla ilgili uzman ekiplerin toplantı yapması kararlaştırıldı.



