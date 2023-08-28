Samanyolu Haber /Dünya / Taliban, kadınların ünlü ulusal parkı ziyaretini yasakladı /28 Ağustos 2023 10:03

Taliban, kadınların ünlü ulusal parkı ziyaretini yasakladı

Bakanlık, kadınların parka giderken başörtüsü ve İslami kurallara uygun giyinmedikleri gerekçesiyle bu kararın alındığını bildirdi.

SHABER3.COM

Taliban yönetimi, kadınların ülkenin göl kenarındaki önemli ulusal parklarından birini ziyaret etmesini yasakladı.

Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı, güvenlik güçlerine Bamyan eyaletindeki “Band-e-Amir" adlı ulusal parka kadınların girmesine engelleme talimatı verildiğini açıkladı.

Bakanlık, kadınların parka giderken başörtüsü ve İslami kurallara uygun giyinmedikleri gerekçesiyle bu kararın alındığını bildirdi.

Yasak kararı, “Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanı Muhammed Halid Hanefi’nin, eyaleti ziyaretinden bir hafta sonra geldi.

Afgan bakan, yetkililere ve din adamlarına kadınların başörtüsünü doğru şekilde takmadıkları şikayetinde bulunmuştu.

Hanefi, bu ziyaret sırasında, “Gezmeye gitmek kadınlar için bir zorunluluk değil” diyerek yasağın geleceği mesajını önceden vermişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi Heather Barr yaptığı yazılı açıklamada yasağa sert tepki göstererek şunları söyledi:

“Kız çocuklarını ve kadınları eğitimden, istihdamdan ve serbest dolaşımdan mahrum bırakmakla yetinmeyen Taliban, kadınların Band-e-Amir'i ziyaret etmesine yönelik son yasaktan da gördüğümüz gibi, onlardan parkları, sporu ve hatta doğayı da mahrum ediyor.Her ev hapishaneye dönüşürken duvarlar adım adım kadınların üzerine kapanıyor.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Taliban, kadınların ünlü ulusal parkı ziyaretini yasakladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:21:24