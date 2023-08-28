Taliban, kadınların ünlü ulusal parkı ziyaretini yasakladı

Taliban yönetimi, kadınların ülkenin göl kenarındaki önemli ulusal parklarından birini ziyaret etmesini yasakladı.



Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı, güvenlik güçlerine Bamyan eyaletindeki “Band-e-Amir" adlı ulusal parka kadınların girmesine engelleme talimatı verildiğini açıkladı.



Bakanlık, kadınların parka giderken başörtüsü ve İslami kurallara uygun giyinmedikleri gerekçesiyle bu kararın alındığını bildirdi.



Yasak kararı, “Fazilet Yayma ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanı Muhammed Halid Hanefi’nin, eyaleti ziyaretinden bir hafta sonra geldi.



Afgan bakan, yetkililere ve din adamlarına kadınların başörtüsünü doğru şekilde takmadıkları şikayetinde bulunmuştu.



Hanefi, bu ziyaret sırasında, “Gezmeye gitmek kadınlar için bir zorunluluk değil” diyerek yasağın geleceği mesajını önceden vermişti.



İnsan Hakları İzleme Örgütü temsilcisi Heather Barr yaptığı yazılı açıklamada yasağa sert tepki göstererek şunları söyledi:



“Kız çocuklarını ve kadınları eğitimden, istihdamdan ve serbest dolaşımdan mahrum bırakmakla yetinmeyen Taliban, kadınların Band-e-Amir'i ziyaret etmesine yönelik son yasaktan da gördüğümüz gibi, onlardan parkları, sporu ve hatta doğayı da mahrum ediyor.Her ev hapishaneye dönüşürken duvarlar adım adım kadınların üzerine kapanıyor.”