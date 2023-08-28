Samanyolu Haber /Dünya / ABD Kongre üyelerinden Suriye Azez'e ziyaret /28 Ağustos 2023 09:56

ABD Kongre üyelerinden Suriye Azez'e ziyaret

ABD Temsilciler Meclisi’nin üç üyesi, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesini ziyaret etti.

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ABD'li Kongre üyeleri, Esad hükümetiyle ilişkilerin normalleştirilmesine karşı oldukları mesajını verdi.

Amerikalı parlamenterler Joe Wilson, Victoria Spartz ve Dean Phillips Türkiye üzerinden Suriye’nin kuzeyine geçti.

Bab el-Hava Sınır Kapısı’ndan geçtikleri belirtilen Kongre üyelerinin daha sonra Halep'in kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolündeki Azez ilçesinde bir hastaneyi ziyaret ettikleri duyuruldu.

Özgür Suriye Ordusu Sözcüsü Yaser El Hacı, AFP’ye yaptığı açıklamada ABD’li parlamenterlerin bölgeyi ziyaret amacının “kurtarılmış bölgelerdeki durumu gözlemlemek” olduğunu söyledi.

Kongre üyelerinden Joe Wilson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , “Suriye ile ilişkileri normalleştirmek ve Beşar Esad'la anlaşmak isteyenler, ölümün kendisiyle iş yapıyorlar.” dedi.

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Joe Wilson ayrıca Esad rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesine karşı Temsilciler Meclisi'nde yasa teklifi hazırlandığına işaret etti.

ABD’li parlamenterler ziyaret sırasında savaşta ailelerini kaybedenlerle de görüştü.

Suriye'de 2011’den bu yana devam iç savaşta en az 500 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Halep'in sınırı İdlib’in önemli bir kısmı cihatçı örgüt Heyet Tahrir El Şam tarafından kontrol ediliyor.

ABD heyetinin ziyaretinin amacı
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahman, heyetin, Washington’un terör örgütü listesindeki Heyet Tahrir El Şam’ın etkili olduğu bölgeye gitmediğini bildirdi.

Abdülrahman, heyetin Suriye'ye giden insani yardımın Bab El Hava sınır kapısından değil, Bab El Salam sınır kapısından geçirilmesi ihtimalini araştırdığını söyledi.

ABD'den Türkiye destekli Suriyeli gruplara yaptırım
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Eri Kaneko 8 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Suriye rejiminin, Türkiye üzerinden Suriye’ye yapılan BM yardımlarının Bab al-Salam (Öncüpınar) ve Al Ra'ee (Çobanbey) sınır kapılarından geçişlerine verdiği izni 13 Kasım’a kadar uzattığını açıklamıştı.

BM Güvenlik Konseyi'nin izniyle 2014'ten bu yana BM, Suriye'nin kuzeyindeki milyonlarca kişiye insani yardım ulaştırmak için Türkiye üzerinden Bab el-Hava Sınır Kapısı’nı kullanıyor.
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