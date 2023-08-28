İsrailli mevkidaşı ile görüşen dışişleri bakanı görevden alındı

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan 'Libya Dışişleri Bakanı ile toplantı' haberi Libya'da tepkiyle karşılandı. Görüşme haberinin ardından ülkede birçok noktada protesto gösterileri düzenlendi.
İsrail'i tanımayan ve herhangi bir diplomatik ilişkisi bulunmayan Libya'da, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrailli mevkidaşı ile görüşmesi nedeniyle açığa aldı.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından hazırlanan kararname sosyal medyadan da yayınlandı. Kararnamede, "Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un açığa alınması ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildi." denildi.
Bakan Menguş ile ilgili soruşturmanın Libya Adalet Bakanı başkanlığında oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacağı açıklandı.
İki bakan arasındaki görüşmeyi İsrail duyurmuştu
İsrail Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" yapıldığı belirtilmişti.
Açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma'da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedilmişti.
Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanılmıştı.
Libya'da protestolar düzenlendi
İsrail'i tanımayan Libya'nın, Tel Aviv yönetimi ile de herhangi bir diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Libya pasaportunun İsrail'de kullanılması da yasak.
Görüşme haberinin duyulmasının ardından başkent birkaç bölge ve kentte protestolar yapılarak İsrail bayrakları yakıldı. Libya Dışişleri Bakanlığı önünde de toplanan göstericiler Bakan Menguş'tan hesap sorulmasını istedi.
Libya Dışişleri Bakanlığı: Görüşme gayriresmi
Tepkilerin ardından Libya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'toplantının resmi olmadığı' vurgulandı.
Açıklamada, Bakan Necla el-Menguş'un İsrail'in varlığını temsil eden herhangi bir tarafla herhangi bir toplantı yapmayı reddettiği ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin yaklaşımı doğrultusunda hala kararlı olduğunun teyit edilirken şu ifadeler kullanıldı:
"Bakanlık, İbrani ve uluslararası basının aktardığı gibi olaya toplantı ve görüşme niteliği verme girişimlerini kategorik olarak reddediyor.
Dışişleri Bakanlığı, siyonist oluşumla normalleşmeyi tamamen ve kesin olarak reddettiğini bir kez daha vurgular ve Filistin davasına ve kardeş Filistin halkına karşı tutumunun sağlam olduğunu bir kez daha teyit eder."