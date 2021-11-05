Samanyolu Haber /Dünya / Taliban, sadece kadınların olduğu üniversiteye izin verdi /05 Kasım 2021 12:31

Taliban, sadece kadınların olduğu üniversiteye izin verdi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de sadece kadın eğitimci ve öğrencilerin bulunduğu Moraa Üniversitesi, Taliban'ın verdiği onayla eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

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Kurum yetkilileri, Taliban'ın yönetim şekline atıfla, İslam Emirliği'nin, araştırmalarının ardından kendilerine eğitim ve sosyal faaliyetlerine devam etme izni verdiğini belirtiyor.

Üniversitede eğitim gören öğrenciler ise örgüt yönetiminden, ülkedeki bütün kızların da eğitimlerine devam edebilmelerine izin vermesini istiyor.

Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkelerin Afganistan'dan asker çekmesi sürecinde saldırılarını arttıran Taliban, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden kaçması ve hükümetin düşmesiyle 15 Ağustos'ta savaşmadan Kabil'i ele geçirdi.

Örgüt, Kabil'i aldıktan sonraki birkaç gün içerisinde Afgan halkına ve uluslararası kamuoyuna barışçıl bir imaj sundu.

Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid, düzenlediği ilk basın toplantısında, "Kardeşlerimiz, erkeklerle aynı haklara sahipler... Bizimle omuz omuza çalışacaklar." sözleriyle kadınlara güven vermeye çalıştı.

Bu ifadeler, önceki Taliban yönetimi sırasında kadınların eğitim ve iş hayatından mahrum bırakıldığı, tüm vücut ve yüzlerini kapatmaya zorlandıkları ve yanlarında bir erkek refakatçi olmadan evden çıkmalarına izin verilmediği uygulamalarla çelişiyor.

Gün geçtikçe Taliban'ın ilk günlerde çizmeye çalıştığı olumlu tablo yerini daha sert uygulamalara bırakıyor.

Moraa Üniversitesi, kadınlar tarafından yönetilen ve "evet yapabiliriz" sloganı ile yine kadınlar tarafından işletilen ülkedeki ilk özel eğitim kurumu olma özelliği taşıyor.

Eğitim kurumu yüzlerce genç kıza yönelik eğitim ve sosyal faaliyetlerini farklı alanlarda normal bir şekilde yürütüyor.

Kompleks içerisinde ilk ve orta öğretim seviyesinde öğrenciler de bulunuyor.

Üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başkanı Şerife Stanikzay, "İslam Emirliği'nden (Taliban) yetkililer geldi ve değerlendirdi. Hükümetin kurallarına ve politikalarına uyuyoruz. Faaliyetlerimizi sürdürmemize izin verdiler. Şimdi herhangi bir sorunumuz yok." açıklamasında bulundu.

Okulda sadece kadınlar hizmet verdiği için birçok aile de kızlarının eğitimine devam etmesine müsaade ediyor.

"Diğer kız öğrencilerin de eğitim almasına izin verilsin"

Öğrenciler, örgütten diğer kızların da okullara ve üniversitelere gitmesine izin vermesini talep ediyor.

"Taliban gelmeden önce de tüm öğrenciler kızdı. Eğitimimiz gayet iyi gidiyordu." diyen Efsun isimli öğrenci, şimdilerde herkesin moral ve motivasyonunun düştüğünü dile getiriyor.

Mitra isimli bir başka öğrenci ise, "Bu ülkede benim gibi binlerce kız eğitimine devam etmek istiyor. Yeni hükümeti üniversitelerin ücretlerini düşürmeye çağırıyorum." sözleriyle özel üniversitelere finansal sınırlama getirilmesini, böylece maddi durumu zayıf olan ailelerin de kızlarını okula gönderebilmelerini istedi.

Uluslararası kamuoyu, Taliban'ın ülke genelinde kızların eğitimlerine izin vermesi gerektiğini belirtiyor. Taliban ise kontrolü ele almasından bu yana, 7'inci sınıftan itibaren kız öğrencilerin okula gitmelerine müsaade etmiyor.

Özellikle kırsal kesimde eğitim tamamen sekteye uğramış durumda.

Taliban ayrıca 2001 öncesinde olduğu gibi kadınların çalışmasına izin vermiyor.
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