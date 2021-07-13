Samanyolu Haber /Dünya / Taliban: Türk askeri gelmesin, cihat kapsamında mücadele ederiz /13 Temmuz 2021 11:27

Taliban: Türk askeri gelmesin, cihat kapsamında mücadele ederiz

Ankara-Washington hattında Türkiye'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini sağlaması yönündeki görüşmeler devam ederken, Taliban Türkiye'yi net sözlerle uyardı.

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Taliban, ABD çekildikten sonra Türk askerinin ülkede kalması durumunda "işgalci" olarak nitelendirileceğini ve tüm "işgal güçlerine" karşı Taliban'ın "cihat politikasını" uygulamaya devam edeceğini belirtti. 

Açıklamada, "Afganistan İslam Emirliği ve Afgan halkının Müslüman Türkiye halkı ile tarihi, kültürel ve dini bağları vardır. İşgalin uzatılması ülkemizde Türk yetkililere karşı düşmanlık ve kızgınlık yaratacak, ikili ilişkilere zarar verecektir" denildi.

Taliban, Türkiye'ye Afganistan'da asker bırakma konusunda fikir değiştirme çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Ülkemizde kalan herhangi bir işgalci güç ile 2001'de 15 önemli alim tarafından hazırlanan fetva kapsamında ilgilenilecektir. 20 yıldır yürütülen cihat bu fetvaya dayanmaktadır" denildi.

Taliban, Türkiye'nin "kararı üzerine tekrar düşünmemesi durumunda" Türkiye'ye karşı "bir duruş sergileyeceklerini" ifade etti. 

Twitter üzerinden yayımlanan açıklamada Taliban'ın Türk yetkililerle temas halinde olduğu ve kendilerine "onayları olmadan böyle tek taraflı bir hamle yapılmayacağının söylendiğini" ifade etti.
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