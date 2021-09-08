Samanyolu Haber /Gündem / Taliban'ın atadığı içişleri bakanı ABD'nin "terör" listesinde /08 Eylül 2021 13:28

Taliban'ın atadığı içişleri bakanı ABD'nin "terör" listesinde

FBI, Hakkani’nin doğrudan tutuklanmasına yol açacak bilgileri kendilerine sağlayacak kişileri 5 milyon dolar ile ödüllendiriyor

SHABER3.COM

Taliban dün akşam yeni geçici hükümeti açıklarken, yeni hükümetin başına, Taliban'ın kurucularından Molla Ömer'e yakın isimlerden Molla Hasan Akhund, İçişleri bakanlığına ise ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı Hakkani grubunun kurucusunun oğlu Siraceddin Hakkani getirildi.

Geçiçi hükümetin İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) arananlar listesinde bulunuyor. Hakkani, 20 yıl süren savaşta ABD askerlerine yönelik en ölümcül saldırıların arkasındaki Hakkani ağının lideri olarak biliniyor.

FBI, Hakkani’nin doğrudan tutuklanmasına yol açacak bilgileri kendilerine sağlayacak kişileri 5 milyon dolar ile ödüllendiriyor.



 

Siraceddin Hakkani kimdir?

Siraceddin Hakkani, Afganistan'ın Sovyet işgali altında olduğu dönemde ABD tarafından desteklenen direnişçi Hakkani Grubu'nun kurucusu Celaleddin Hakkani'nin oğlu.

Hakkani, babasının kurduğu grubun şu anki lideri konumunda.

1995'te Taliban'a katılan Hakkani Grubu, Pakistan-Afganistan sınırı boyunca Taliban'ın ekonomik ve askeri varlıklarını yönetiyor.

Hakkani Grubu'nun Afganistan'a intihar bombacıları temin ettiği belirtilerken; grup, ülkedeki bazı yüksek düzeyli bombalı saldırılardan sorumlu tutuluyor.

2008'de Kabil'in lüks otellerinden birine yapılan baskın ve dönemin Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'ye yönelik suikast girişimiyle Hindistan'ın Kabil elçiliğine yapılan bombalı saldırılar, bu suçlamalardan bazıları arasında gösteriliyor.

Hakkani'nin 45-50'li yaşlarının başında olduğu belirtilerken, nerede olduğu ise bilinmiyor.

Muhaliflere yönelik bir adım atılmadı

ABD liderliğindeki yabancı güçlerin çekilmesi ve Batı destekli hükümetin çökmesiyle Taliban'ın askeri zafer ilan etmesinden üç hafta sonra yeni hükümet için açıklanan isimler, muhaliflere barış adımı atılmadığını gösteriyor.

Taliban'ın dini lideri Heybetullah Ahundzade, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmelerinden bu yana yaptığı ilk basın açıklamasında, Taliban'ın İslam hukuku ile çelişmeyen tüm uluslararası yasalara, anlaşmalara ve taahhütlere bağlı olduğunu söyledi.

ABD, bazı Kabine üyelerinin sicillerinden endişe duyduğunu açıkladı ve hiçbir kadının yeni hükümete dahil edilmediğine dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Dünya yakından izliyor" dedi.

Molla Hasan Akhund'un yardımcılarından biri, Taliban'ın siyasi ofisinin başındaki Molla Abdulgani Baradar olacak.

Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakub ise savunma bakanı olarak atandı.

Afganistan’daki geçiş hükümetinde görev alacak isimler şöyle:

Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund

Birinci Başbakan Yardımcısı: Molla Abdulgani Baradar

İkinci Başbakan Yardımcısı: Molla Abdülselam Hanefi

İçişleri Bakanı: Siraceddin Hakkani

Dışişleri Bakanı: Emirhan Muttaki

Savunma Bakanı: Molla Muhammed Yakub Mücahid

Maliye Bakanı: Molla Hidayetullah Bedri

Eğitim Bakanı: Nurullah Munid

Genelkurmay Başkanı: Molla Fazıl Ahund

Adalet Bakanı: Şeyh Abdülhakim

Enerji ve Su Bakanı: Molla Abdüllatif Mansur

Ulusal Güvenlik Başkanı: Abdulhaq Wasiq

Kültür ve Enformasyon Bakanı: Hayrullah Hayruka

Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı: Zabihullah Mücahit

Yükseköğretim Bakanı: Abdülbaki Hakkani

Merkez Bankası Başkanı: Hacı Muhammed İdris
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