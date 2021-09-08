Geçiçi hükümetin İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) arananlar listesinde bulunuyor. Hakkani, 20 yıl süren savaşta ABD askerlerine yönelik en ölümcül saldırıların arkasındaki Hakkani ağının lideri olarak biliniyor.
FBI, Hakkani’nin doğrudan tutuklanmasına yol açacak bilgileri kendilerine sağlayacak kişileri 5 milyon dolar ile ödüllendiriyor.
Siraceddin Hakkani kimdir?
Siraceddin Hakkani, Afganistan'ın Sovyet işgali altında olduğu dönemde ABD tarafından desteklenen direnişçi Hakkani Grubu'nun kurucusu Celaleddin Hakkani'nin oğlu.
Hakkani, babasının kurduğu grubun şu anki lideri konumunda.
1995'te Taliban'a katılan Hakkani Grubu, Pakistan-Afganistan sınırı boyunca Taliban'ın ekonomik ve askeri varlıklarını yönetiyor.
Hakkani Grubu'nun Afganistan'a intihar bombacıları temin ettiği belirtilerken; grup, ülkedeki bazı yüksek düzeyli bombalı saldırılardan sorumlu tutuluyor.
2008'de Kabil'in lüks otellerinden birine yapılan baskın ve dönemin Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'ye yönelik suikast girişimiyle Hindistan'ın Kabil elçiliğine yapılan bombalı saldırılar, bu suçlamalardan bazıları arasında gösteriliyor.
Hakkani'nin 45-50'li yaşlarının başında olduğu belirtilerken, nerede olduğu ise bilinmiyor.
Muhaliflere yönelik bir adım atılmadı
ABD liderliğindeki yabancı güçlerin çekilmesi ve Batı destekli hükümetin çökmesiyle Taliban'ın askeri zafer ilan etmesinden üç hafta sonra yeni hükümet için açıklanan isimler, muhaliflere barış adımı atılmadığını gösteriyor.
Taliban'ın dini lideri Heybetullah Ahundzade, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmelerinden bu yana yaptığı ilk basın açıklamasında, Taliban'ın İslam hukuku ile çelişmeyen tüm uluslararası yasalara, anlaşmalara ve taahhütlere bağlı olduğunu söyledi.
ABD, bazı Kabine üyelerinin sicillerinden endişe duyduğunu açıkladı ve hiçbir kadının yeni hükümete dahil edilmediğine dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Dünya yakından izliyor" dedi.
Molla Hasan Akhund'un yardımcılarından biri, Taliban'ın siyasi ofisinin başındaki Molla Abdulgani Baradar olacak.
Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakub ise savunma bakanı olarak atandı.
Afganistan’daki geçiş hükümetinde görev alacak isimler şöyle:
Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund
Birinci Başbakan Yardımcısı: Molla Abdulgani Baradar
İkinci Başbakan Yardımcısı: Molla Abdülselam Hanefi
İçişleri Bakanı: Siraceddin Hakkani
Dışişleri Bakanı: Emirhan Muttaki
Savunma Bakanı: Molla Muhammed Yakub Mücahid
Maliye Bakanı: Molla Hidayetullah Bedri
Eğitim Bakanı: Nurullah Munid
Genelkurmay Başkanı: Molla Fazıl Ahund
Adalet Bakanı: Şeyh Abdülhakim
Enerji ve Su Bakanı: Molla Abdüllatif Mansur
Ulusal Güvenlik Başkanı: Abdulhaq Wasiq
Kültür ve Enformasyon Bakanı: Hayrullah Hayruka
Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı: Zabihullah Mücahit
Yükseköğretim Bakanı: Abdülbaki Hakkani
Merkez Bankası Başkanı: Hacı Muhammed İdris