Geçiçi hükümetin İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani, ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) arananlar listesinde bulunuyor. Hakkani, 20 yıl süren savaşta ABD askerlerine yönelik en ölümcül saldırıların arkasındaki Hakkani ağının lideri olarak biliniyor.





FBI, Hakkani’nin doğrudan tutuklanmasına yol açacak bilgileri kendilerine sağlayacak kişileri 5 milyon dolar ile ödüllendiriyor.

















Siraceddin Hakkani kimdir?





Siraceddin Hakkani, Afganistan'ın Sovyet işgali altında olduğu dönemde ABD tarafından desteklenen direnişçi Hakkani Grubu'nun kurucusu Celaleddin Hakkani'nin oğlu.





Hakkani, babasının kurduğu grubun şu anki lideri konumunda.





1995'te Taliban'a katılan Hakkani Grubu, Pakistan-Afganistan sınırı boyunca Taliban'ın ekonomik ve askeri varlıklarını yönetiyor.





Hakkani Grubu'nun Afganistan'a intihar bombacıları temin ettiği belirtilerken; grup, ülkedeki bazı yüksek düzeyli bombalı saldırılardan sorumlu tutuluyor.





2008'de Kabil'in lüks otellerinden birine yapılan baskın ve dönemin Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'ye yönelik suikast girişimiyle Hindistan'ın Kabil elçiliğine yapılan bombalı saldırılar, bu suçlamalardan bazıları arasında gösteriliyor.





Hakkani'nin 45-50'li yaşlarının başında olduğu belirtilerken, nerede olduğu ise bilinmiyor.





Muhaliflere yönelik bir adım atılmadı





ABD liderliğindeki yabancı güçlerin çekilmesi ve Batı destekli hükümetin çökmesiyle Taliban'ın askeri zafer ilan etmesinden üç hafta sonra yeni hükümet için açıklanan isimler, muhaliflere barış adımı atılmadığını gösteriyor.





Taliban'ın dini lideri Heybetullah Ahundzade, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmelerinden bu yana yaptığı ilk basın açıklamasında, Taliban'ın İslam hukuku ile çelişmeyen tüm uluslararası yasalara, anlaşmalara ve taahhütlere bağlı olduğunu söyledi.





ABD, bazı Kabine üyelerinin sicillerinden endişe duyduğunu açıkladı ve hiçbir kadının yeni hükümete dahil edilmediğine dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Dünya yakından izliyor" dedi.





Molla Hasan Akhund'un yardımcılarından biri, Taliban'ın siyasi ofisinin başındaki Molla Abdulgani Baradar olacak.





Molla Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakub ise savunma bakanı olarak atandı.





Afganistan’daki geçiş hükümetinde görev alacak isimler şöyle:





Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund





Birinci Başbakan Yardımcısı: Molla Abdulgani Baradar





İkinci Başbakan Yardımcısı: Molla Abdülselam Hanefi





İçişleri Bakanı: Siraceddin Hakkani





Dışişleri Bakanı: Emirhan Muttaki





Savunma Bakanı: Molla Muhammed Yakub Mücahid





Maliye Bakanı: Molla Hidayetullah Bedri





Eğitim Bakanı: Nurullah Munid





Genelkurmay Başkanı: Molla Fazıl Ahund





Adalet Bakanı: Şeyh Abdülhakim





Enerji ve Su Bakanı: Molla Abdüllatif Mansur





Ulusal Güvenlik Başkanı: Abdulhaq Wasiq





Kültür ve Enformasyon Bakanı: Hayrullah Hayruka





Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı: Zabihullah Mücahit





Yükseköğretim Bakanı: Abdülbaki Hakkani





Merkez Bankası Başkanı: Hacı Muhammed İdris