Samanyolu Haber /Gündem / Talu çifti hakkında bir iddia daha /28 Mart 2024 10:15

Talu çifti hakkında bir iddia daha

Milyonlarca liralık vurgun yapıp yurtdışına kaçtıkları iddiasıyla tutuklanan "Var Böyle Tipler" kanalıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kıvanç Talu'nun Nişantaşı'nda bulunan kuaförü Ali K.'yi da dolandırdığı iddia edildi.

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Türkiye'nin sarsıldığı dolandırıcılık olayında "Var Böyle Tipler" isimli sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun ponzi sistemiyle yakın çevrelerinin paralarını alarak yurtdışına kaçtıkları iddia edilmişti.

Yaklaşık 150 milyonluk vurguna imza atan Talu çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Gürcistan'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen çift yakayı ele verirken, adli makamlarca 5 Ocak 2024 günü tutuklanmıştı.

TALU ÇİFTİNİN KUAFÖRÜ DE VURGUN MAĞDURU ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre Nişantaşı'nda kuaför salonu bulunan Ali K., Talu çifti hakkında şikayette bulunmak için savcılığa başvurdu.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ ATMIŞ

İddiaya göre Talu çiftiyle Nişantaşı'ndaki iş erinde tanıştığını belirten Kuaför Ali K., suç duyurusunda 24 Ekim 2022 günü yeğeninin evinde misafirlikte olduğu esnada Instagram adlı sosyal medya platformundan Kıvanç Talu'nun kendisine mesaj attığını, önce hal hatır sormak amacıyla yazdığını söyleyen Kıvanç Talu'nun ardından kendisine "Bir proje var" diyerek teklifte bulunduğunu söyledi.

KUAFÖRE ORTAK ETME VAADİ

İddiaya göre Anadolu yakasında bulunan Bağdat Çaddesi Çiftehavuzlar'da bir dükkan açmak istediğini söyleyen Kıvanç Talu, Ali K.'ye da birlikte çalışmak istediğini söyleyerek kendi dükkanında çalışmasını teklif etti.
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