Samanyolu Haber /Gündem / Tank var motor yok: Türkiye'nin Altay tankı için ortak motor üretimi planına ABD engeli /11 Kasım 2021 11:38

Tank var motor yok: Türkiye'nin Altay tankı için ortak motor üretimi planına ABD engeli

Türkiye'nin henüz 20 gün önce Güney Kore ile imzaladığı Altay tankı motorunun Türkiye'de ortak üretilmesi yönündeki anlaşma iptal edildi. Yeni anlaşmaya göre, Türkiye Altay tankının güç paketini doğrudan ithal edecek.

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Yerli Altay tankının motor ve şanzıman mekanizmalarının, Güney Kore ile ortak üretilmesi yönünde Seul ile Ankara arasında yapılan anlaşmanın değiştiği, ortak üretim yerine doğrudan tedarik sağlanacağı belirtildi.

Defense News'in Türkiye'deki savunma endüstrisi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Türkiye ile Güney Kore 22 Ekim'de Altay tankının 'güç paketi' adı verilen motor ve şanzıman mekanizmalarını kapsayan bölümlerinin iki Güney Kore firmasından tedarik edilmesine ilişkin bir niyet mektubu imzaladı.

Niyet mektubunun ardından Türkiye'de zırhlı araçların üretimini yapan BMC, Güney Koreli şirketler Doosan ve S&T Dynamics ile Altay tankının güç paketinin ortak üretimi konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre, Güney Koreli şirketler üretim sürecinin detaylarını BMC ile paylaşacak ve güç paketi Türkiye'de ortak bir şekilde üretilecekti.

Ancak sonrasında bu plan değişti ve ortak üretim seçeneği rafa kaldı. Şirket içerisinden bir kaynak, "Yeni anlaşma Kore'de üretilen güç paketinin doğrudan ithal edilmesini kapsıyor. Ancak ABD yönetiminin Türkiye'ye herhangi bir tank motoru teknolojisinin transferini engellemek için Güney Kore'ye baskı yapmasından endişeleniyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni anlaşmaya göre, Güney Kore şirketleri güç paketini doğrudan tedarik edecek ve Altay tankıyla entegrasyonu ve test aşamasıyla ilgili de destek verecek. BMC yetkililerine göre, her şey yolunda giderse Altay tankının güç paketi 18 ay içerisinde Doosan ve S&T Dynamics tarafından sağlanmış olacak.

BMC, Kasım 2018'de Altay tankı ihalesini kazanmıştı. Anlaşmaya göre 250 tankın üretimi, tankların bakımı için lojistik destek ve tank sistemleri teknoloji merkezinin kurulması BMC'nin sorumluluğunda olacaktı. Şirket ayrıca insansız ateşleme ünitesi bulunan yeni bir tank tasarlayıp, üretimini gerçekleştirecekti.

T1 ve T2 olmak üzere iki aşamadan oluşan Altay tankı üretiminin, bir bölümü insansız olmak üzere 1000 tanka kadar ulaşması hedefleniyor.
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