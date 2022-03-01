Samanyolu Haber /Gündem / Tarafsızlık denilince ilk akla gelen İsviçre bile tarafsız kalamadı /01 Mart 2022 12:05

Tarafsızlık denilince ilk akla gelen İsviçre bile tarafsız kalamadı

İsviçre Federal Konseyi (İsviçre Federal Hükümeti), Rusya'ya karşı Avrupa Birliği (AB) ile aynı yaptırımları uygulama kararı aldı.

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Tarafsızlığı ve uluslararası barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasıyla bilinen İsviçre de Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ülkeler arasında yer aldı. İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, 7 üyeli Konsey'in bugün Rusya'ya karşı alınacak yaptırımlara ilişkin düzenlediği olağanüstü toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Cassis, "Federal Konsey, Başkan Vladimir Putin ve birkaç bakanının mal varlıklarını dondurmaya karar verdi." şeklinde konuştu.

Yaptırımların derhal yürürlüğe gireceğini vurgulayan Cassis, "İsviçre, bu kişilerin sorumlu olduğu uluslararası kamu hukukunun ciddi ihlallerine tepki gösteriyor." ifadesini kullandı. Cassis, İsviçre'nin Ukrayna halkıyla dayanışmasını yineleyerek, Polonya'ya kaçan Ukraynalılar için temel ihtiyaç maddeleri göndereceklerini söyledi.

Federal Konsey'in aldığı karar doğrultusunda, İsviçre, Rusya'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulayacak. Bu kapsamda Avrupa ülkelerinin Rusya'ya hava sahası kapatmalarına paralel olarak, İsviçre de kendi hava sahasını Rusya'ya bugünden itibaren kapattı.

İnsani, tıbbi veya diplomatik amaçlı uçuşlar ise devam edecek. İsviçre'nin yaptırım kararı aldığı Rus siyasetçilerin arasında Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov da bulunuyor.

VİZELER DE ASKIYA ALINDI
Konsey, Rus vatandaşları için vizeyi kolaylaştıran 2009 anlaşmasını da kısmen askıya almaya karar verdi. Diplomatik pasaport hamillerinin ülkeye vizesiz girişlerine izin verilmeye devam edilecek.

Konsey'den yapılan yazılı açıklamada ise "Federal Konsey, bu kararlarını verirken İsviçre'nin tarafsızlığını ve barış politikasını dikkate aldı." ifadesi kullanıldı. İsviçre, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından bu ülkeyi "en güçlü şekilde" kınadığını duyurmuştu.
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