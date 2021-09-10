Tarım Bakanı Pakdemirli'nin yedi tane makam odası var!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yedi tane makam odası olduğu ortaya çıktı. T24 yazarı Tolga Şardan, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin tasarruf genelgesine rağmen yedi tane makam odası olduğunu yazdı.





Şardan bugünkü köşe yazısında Pakdemirli’nin son dönemlerde en çok eleştirilen hükümet üyesi olduğuna dikkati çekti ve “ Bakan Bey önümüzdeki günlerde bir kez daha kamuoyunun tartışılan siyasetçilerinden olacak sanırım. Gündem başlığı bu defa farklı olacak gibi. Başlık konusu, Bakan Pakdemirli’nin makam odalarının sayısı” dedi.





Pakdemirli’nin üç yıldır bu görevde olduğunu hatırlatan Şardan, şunları yazdı:





Pakdemirli, bu süreçte çalışmalarını birbirinden farklı “makam katı” diyebileceğimiz odalarda yürütüyor. Aldığım bilgilere göre, Pakdemirli’ye ait makam katlarından ilki iki bakanlığın birleşmesinden önce Tarım Bakanı makam odası olarak kullanılan makam. Eskişehir Yolu’ndaki binada bulunuyor bu makam. İkinci makam odası veya katı olarak tanımlayabileceğimiz adres Eski Orman Bakanı makam odası. İki bakanlığın birleşmesinden önce Eski Bakan Veysel Eroğlu, uzun yıllar kullandı bu mekânı.

Pakdemirli’nin sahip olduğu üçüncü makam katı Orman Genel Müdürlüğü binasında. Söğütözü’nde AKP Genel Merkezi’nin hemen arkasındaki yerleşkede bir makam katı var Pakdemirli’nin. Pakdemirli’nin makam katı olarak kullandığı bir başka mekân ise, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) binasında. Bakan Bey, yakın çalışma ekibiyle zaman zaman burada çalışıyor.

Geldik beşinci makam odasına. Pakdemirli’nin beşinci makam odasının Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nda (TKDK) mevcut olduğu ifade ediliyor. Altınca makam Atatürk Orman Çiftliği yerleşkesi içinde. Kaynaklar, Atatürk Orman Çiftliği içinde Bakan Konutu olarak kullanılan binanın “makam katına” dönüştürüldüğünü belirtiyor.

Ve en son yedinci makam, Anadolu Bulvarı üzerinde yeni inşa edilen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü binasında. Bina henüz tamamlandı. Bakanlık kaynaklarından gelen bilgilere göre, binada bir kat Bakan Bey’in makamı için tefriş ediliyor, dayanıp döşeniyor. Sonuç olarak Bakan Pakdemirli için yedi ayrı yerde makam odası hizmeti veriliyor bakanlık personelince.

Şardan, geçen haftalarda yayımlanan tasarruf genelgesini de şöyle hatırlattı:





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayımladığı devlette tasarruf yapılması talimatı veren genelgenin dumanı henüz üzerinde. Geçen haziranda yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Cumhurbaşkanlığı ve TBMM dışında kamu kurumlarına tasarruf talimatı veriyor.