Samanyolu Haber /Gündem / Yahya da hapse girdi, down sendromlu ablası Elif annesiz, babasız ve kardeşsiz kaldı /10 Eylül 2021 14:16

Yahya da hapse girdi, down sendromlu ablası Elif annesiz, babasız ve kardeşsiz kaldı

Anne-babası tutuklu olan 5 yaşındaki Yahya Süleyman Sarıçelik, annesinin yanında hapse girdi. Hem annesinden hem babasından ayrı olan down sendromlu ablası Elif, böylece kardeşinden de mahrum kaldı.

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SEVİNÇ ÖZARSLAN - BOLD MEDYA

Bir çocuk daha hapse girdi. 4 yıldır babasından, 1 yıldır da annesinden ayrı kalan 5 yaşındaki Yahya Süleyman Sarıçelik, yemek yemediği ve sürekli ağladığı için dün sabah annesinin yanına götürüldü. Annesinden, babasından ve kardeşinden ayrılmak zorunda kalan 9 yaşındaki ablası Elif Sinem ise dede ve babaannesiyle birlikte kaldı.

Kapatılan kurumlarda görev yapan matematik öğretmeni Zekeriya Sarıçelik, Ağustos 2017’de tutuklanıp Eskişehir Cezaevine gönderildi. Türkçe öğretmeni Özlem Sarıçelik ise 2 Eylül 2020’de tutuklanıp aynı cezaevine konuldu. Bylock kullandıkları iddiasıyla ve tanık ifadelerine dayanılarak Zekeriya Sarıçelik’e 12 yıl, eşine 9 yıl hapis cezası verildi. İkisinin de dosyası Yargıtay tarafından onaylandı.

Bold Medya’ya ulaşan Sarıçelik ailesinin yakınları, “Yahya Süleyman günlerdir ağlayarak annemi istiyorum dediği ve son zamanlarda hiçbir şey yememeye başladığı için dün annesine götürdük. Cezaevine girdi. Dedesi ve babaannesi perişan durumdalar.” dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sarıçelik ailesinin dramını geçen yıl dile getirmiş, anne-babası birlikte tutuklanan çocuklara bu yapılanların ne hukuki ne de insani olmadığını vurgulamıştı.
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