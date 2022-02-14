Samanyolu Haber /Kültür / Tarkan 5 yıl sonra yeni şarkısı ile dönüyor /14 Şubat 2022 10:05

Tarkan 5 yıl sonra yeni şarkısı ile dönüyor

Sanatçı Tarkan, uzun süredir hayranlarının heyecanla beklediği yeni şarkısının adını açıkladı. İsmi 'Geççek' olan şarkı 17 Şubat'ta yayınlanacak.

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Son albümünü 2016 yılında yayınlayan ve aylardır yeni şarkı hazırladığında olan Tarkan'dan beklenen haber geldi.

Geçen günlerde şarkısının dinleyicilerle buluşmasına az bir zaman kaldığını sosyal medya hesaplarından resmen duyuran Tarkan, “Geri sayım başladı… Yeni şarkı geliyor” ifadelerini kullandı.

Merakla beklenen şarkısı için hazırlıklarını sürdüren sanatçı, Instagram hesabından yeni şarkısının 12 saniyesini de “Coming soon” notuyla paylaştı.

ŞARKISININ ADINI AÇIKLADI

Tarkan son olarak yaptığı paylaşımla yeni şarkısının adını da duyurdu. İsmi ‘Geççek’ olan şarkı, 17 Şubat’ta dinleyicilerle buluşacak.
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