Samanyolu Haber /Politika / PTT, 2 milyon doları 'buharlaştırdı': Paralar da, altınlar da kayıp! /14 Şubat 2022 09:55

PTT, 2 milyon doları 'buharlaştırdı': Paralar da, altınlar da kayıp!

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada PTT A.Ş’nin özel bir şirkete aktardığı 2 milyon doların kayıp olduğunu ileri sürdü. Yavuzyılmaz, kayıp paranın PTT Teftiş Kurulu raporlarında yer aldığını belirtti.

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Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, PTT A.Ş'de 2018 yılında 2 milyon doların kayıp olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve kaynak olarak PTT Teftiş Kurulu'nun 2021 yılı raporunu gösteren Yavuzyılmaz, paranın buhar olduğunu söyledi.

2 MİLYON DOLAR NASIL BUHAR OLDU?

“AK Parti'nin kayıp altın dosyası” başlığıyla açıklama yapan Deniz Yavuzyılmaz, “PTT A.Ş.'nin ‘altın' alım satım işi için özel bir şirkete aktardığı 2.000.000 Dolar'ın buharlaştırıldığını tespit ettik. Paralar ve altınlar kayıp” ifadelerini kullandı.

Ardında da vurgun yöntemini açıklayan Yavuzyılmaz,  şu ifadeleri kullandı:

*2018'de PTT Genel Müdür ve yardımcısı kaynağından altın alım satım işi için bir şirketle 3 yıllık kar ortaklığı protokolü imzalar.

*Şirketin yönetimine PTT'den de bir daire başkanı girer. Ertesi gün bu şirkete, teminat dahi alınmadan, 2 milyon dolar aktarılır.

*Şirketin Ziraat Katılım Bankası ortak hesabındaki para, aynı bankada hesapları bulunan bir kısım şirket yöneticileri tarafından amacı dışında cari işlemlerinde kullanılır. Paranın 1,5 milyon dolarlık kısmı şirket kasasına nakit çekilir.

*Sonraki banka hesap hareketlerinde bu paranın izine bir daha rastlanmaz. 500 bin dolarlık kısmın ise Dubai'den altın alımı için teminat verildiği söylenir. Ancak bu altın alımının yapıldığı da tespit edilemez.

*Bu süreçler içinde PTT'ye bir kar payı da ödenmez. Neticede kamu kaynağı olan 2 milyon dolar buharlaşıp gider


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