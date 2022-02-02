Samanyolu Haber /Gündem / Tarkan da koronavirüse yakalandı /02 Şubat 2022 20:17

Tarkan da koronavirüse yakalandı

Koronavirüs salgını devam ederken ünlü isimlerden de konuyla ilgili yeni paylaşımlar geliyor. Bu paylaşımlardan birisi de Tarkan'dan geldi.

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Omicron varyantının da etkisiyle, yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları Türkiye'de ve dünyada hızla artmaya devam ediyor. Aralarında oyuncular, şarkıcılar ve ünlü isimlerin de dahil olduğu birçok kişiden 'Covid-19 pozitif' haberleri geliyor.

Son olarak, koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ailesiyle Almanya'ya giden ve aylardır orada yaşayan ünlü sanatçı Tarkan, koronavirüse yakalandı.

Ünlü isim, haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"ÇOK DİKKAT ETMEME RAĞMEN YAKALANDIM"

5,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşan Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

"10 gün kadar önce PCR testim pozitif çıktı. Çok dikkat etmeme rağmen yakalandım ben de bu virüse. Ama merak etmeyin, çok hafif semptomlarla atlattım ve şimdi gayet iyiyim. Aşıyla ilgili olumlu, olumsuz çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor ve ben de neye inanacağımı şaşırıyorum bazen ama bu virüse yakalandığımda 'iyi ki aşılıyım' diye düşündüm hep. Çünkü biliyor ve görüyorum ki aşı olmayanlar çok daha ağır atlatıyor Kovid'i. Aman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın canlarım. Sizi seviyorum."


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