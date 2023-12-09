Tasarımı yenilenen ‘Tevhidname’ Herkul.org’a paylaşıma açıldı

Hizmetten.com 'un haberine göre, Eser, App Store ve Google Play Store’da yer alan Herkul uygulamasının ‘dualar’ menüsüne de yüklendi.





Herkul.org’dan yapılan yazılı açıklamada:“’Kırık gönüllerin inkisarını bilen, onulmaz dertlere derman gönderen, ikliminden gelen esintilerle ruhlarımızdaki yalnızlık ve vahşetleri silen yalnız O’dur. O’na yönelen, açılacak bir kapıya yönelmiş olur; O’na yalvaran matlubuna ermiş sayılır…’Bütün bir ömrünü bu tevhid yörüngesinde yaşayan ve bu yörüngeden sapmamanın ehemmiyetini sevenlerine her fırsatta hatırlatan muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi TEVHİDNÂME adıyla enfes bir dua kaleme almışlardı.Bu eseri tercüme edilmiş haliyle Herkul.org websitemizden ve Herkul uygulamamız üzerinden okuyabilir aynı zamanda PDF formatında indirebilirsiniz!” ifadeleri kullanıldı.