Tataristan'da okula saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da bir okula kimliği bilinmeyen kişilerce ateş açıldı, ardından okulun içinde patlama meydana geldi.







Önce 6 öğrenci ve 1 öğretmenin öldüğü bilgisi paylaşıldı ama bölgedeki acil durumlar hizmetlerinden bir sözcü de ölü sayısının 11'e çıktığını aktardı.





20'nin üzerinde ambulans ekibi olay yerine gönderildi. Okuldaki çocuklar tahliye edilmeye başlandı. Tataristan lideri Rüstem Minnihanov da olay yerine gitti.





Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir sözcü Sputnik’e yaptığı açıklamada, “Güvenlik güçleri saldırının arkasında olduğundan şüphelenilen 17 yaşındaki bir genci gözaltına aldı” dedi.





"Çok üzgünüz" diyen Minnihanov, saldırganlardan birinin 19 yaşında olduğunu ve üzerine ruhsatlı tabanca bulunduğunu söyledi.