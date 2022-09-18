Samanyolu Haber /Dünya / Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı /18 Eylül 2022 15:18

Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı

Tayvan'da günün erken saatlerinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Tayvanlı yetkililer, 6,8 büyüklüğündeki depremin, Ada'nın güneydoğu kıyısındaki Taitung kenti yakınlarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Depremin merkez üssüne yakın olan iki katlı bir bina çökerken, depremin, Ada'nın kuzey ucunda da hissedildiği aktarıldı.

Bölgede çok sayıda artçı sarsıntının da olduğu bilgisi paylaşılırken, depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) kısa süreli tsunami uyarısı yaptı.

Tayvan'nın Yujing bölgesinin yaklaşık 96 kilometre doğusunda, dün, 10 kilometre derinlikte 6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tayvan 6.8'lik depremle sarsıldı Sonraki Haber >>

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti

Cevheri Güven, Saray'ın muhalefete kurduğu kaset tuzağını deşifre etti

2 euro ile yediklerini çeken turistin videosu gündem oldu

2 euro ile yediklerini çeken turistin videosu gündem oldu

[ Harun Tokak ] Müjdeler Olsun Bahar Geliyor

[ Harun Tokak ] Müjdeler Olsun Bahar Geliyor

Fethullah Gülen Hocaefendi, Ali Katırcıoğlu için gıyabi cenaze namazı kıldırdı

Fethullah Gülen Hocaefendi, Ali Katırcıoğlu için gıyabi cenaze namazı kıldırdı

İndirimli telefon kavgasına tabancayla girdiler

İndirimli telefon kavgasına tabancayla girdiler

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları

IFLC 20. yıl - Kasım Amini Suwedi - Zindandan Mehmet’e Mektup

IFLC 20. yıl - Kasım Amini Suwedi - Zindandan Mehmet’e Mektup
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:03:21