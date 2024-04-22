Samanyolu Haber /Dünya / Tayvan'da peş peşe depremler /22 Nisan 2024 22:14

Tayvan'da peş peşe depremler

Tayvan'da 6 dakika arayla 6.1 ve 6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Tayvan'ın Hualien kentinde art arda 6,1 ve 6 büyüklüğünde iki deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin güneyinde iki deprem meydana geldiğini açıkladı.

10 kilometre derinlikte 6 dakika arayla kaydedilen depremlerin büyüklüğü 6,1 ve 6 olarak belirlendi.

Depremlerde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Tayvan'ın Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurmuş ve bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.
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