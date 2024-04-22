Tayvan'da peş peşe depremler

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Tayvan'ın Hualien kentinde art arda 6,1 ve 6 büyüklüğünde iki deprem oldu.



ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin güneyinde iki deprem meydana geldiğini açıkladı.



10 kilometre derinlikte 6 dakika arayla kaydedilen depremlerin büyüklüğü 6,1 ve 6 olarak belirlendi.



Depremlerde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.



Tayvan'ın Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurmuş ve bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.

