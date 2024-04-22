Samanyolu Haber /Gündem / Çetin Doğan yeniden cezaevine gönderildi /22 Nisan 2024 21:35

Çetin Doğan yeniden cezaevine gönderildi

28 Şubat'tan hüküm giyen emekli Orgeneral Çetin Doğan, sağlık sorunları nedeniyle 1 Mart'ta hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden taburcu edilen 84 yaşındaki Doğan yeniden cezaevine gönderildi. Çetin Doğan’ın 'Sürekli hastalık ve kocama' raporu bir yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önünde imza bekliyor.

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28 Şubat'tan hüküm giyen ve 1 Mart'ta hastaneye kaldırılan emekli Orgeneral Çetin Doğan, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün hastaneden taburcu edildi.

Yeniden cezaevine gönderilen 84 yaşındaki Çetin Doğan’ın 'Sürekli hastalık ve kocama' raporu bir yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde imza bekliyor.

ÇETİN DOĞAN'DAN MESAJ VAR

Sözcü yazarı Aytunç Erkin de sosyal medya X hesabından Çetin Doğan’ın mesajını paylaştı. Doğan, hastaneden cezaevine giderken gönderdiği mesajında şunları belirtti:

* "Güzel yurdumun her köşesinden, her kesiminden bana destek ve güç veren yiğit yurttaşlarım; sizlere askerce en veciz teşekkür olan 'Sağ olun!' diyorum. Artık vakit ülkemizde yaşanan bütün haksızlık, hukuksuzluk, yokluk ve yoksulluğa ve de yolsuzluklara savaş açıp ülkemizde aydınlık yarınlar için taşıdığımız umutları yeşertenlere destek ve güç vermek zamanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik, sosyal hukuk devleti Cumhuriyetimizin sevdalılarına gönül dolusu sevgi ve saygılar, esenlikler dilerim."
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