Samanyolu Haber /Gündem / Tek Hikayede 15 Temmuz’un Özeti /09 Nisan 2024 01:59

Tek Hikayede 15 Temmuz’un Özeti

15 Temmuz gerçeklerine dair yaptığı araştırmalarla bilinen Selçuk Adıgüzel, yeni videosunda karanlık gecede yaşananları özetledi.

SHABER3.COM

15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden 251 kişinin nasıl öldüğüne dair yaptığı önemli çalışmalarla AKP rejiminin 15 Temmuz söyleminin yalanlarını ortaya çıkaran Selçuk Adıgüzel karanlık geceyi tek bir videoda özetledi.




Video aşağıdaki bölümler ve içeriklerden oluşmaktadır;
Başlangıç:  O Güne Dair Rejimin Sunduğu Kesitlerle 15 Temmuz Anlaşılmaz!
- Seksen Darbesini Yapanlar Milli Savunma Bakanı, Başbakan Oldu!
- Terör Eylemi Olacak İstihbaratını MİT Göndermiş!
- Rejim Emrindeki Asker Bile Suçsuzlar Raporu Yazdı!
- Anadolu Ajansı Linç Etti! Soruşturma Şehit Dedi!
- Adı Geçenlerin Akibeti Ne Oldu?
- Emri Veren Darbeci, Emre Uyan Şehit, Şehit Eden Gazi Olmuş!
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