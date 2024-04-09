Tek Hikayede 15 Temmuz’un Özeti

15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden 251 kişinin nasıl öldüğüne dair yaptığı önemli çalışmalarla AKP rejiminin 15 Temmuz söyleminin yalanlarını ortaya çıkaran Selçuk Adıgüzel karanlık geceyi tek bir videoda özetledi.
Video aşağıdaki bölümler ve içeriklerden oluşmaktadır;
Başlangıç: O Güne Dair Rejimin Sunduğu Kesitlerle 15 Temmuz Anlaşılmaz!
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