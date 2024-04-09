Samanyolu Haber /Gündem / [ANALİZ] Değişiklere hazır olun! /09 Nisan 2024 01:41

[ANALİZ] Değişiklere hazır olun!

Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleşen genel seçimler ve akabindeki yerel seçimlerde siyasette taşlar yerinden oynadı. Önce Kemal Kılıçdaroğlu sonra da Meral Akşener siyaset dışında kaldı. Peki şimdi sıra kimde ?

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14 ve 28 Mayıs 2023'te yaşanan Cumuhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri sonrasında CHP'de başlayan tartışmalar büyük bir değişim getirmişti  Yapılan Kurultay sonucunda da 13 yıllık Genel Başkanlık koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu, koltuğu Özgür Özel’e bırakmıştı. 31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde CHP için bir başarı olurken Millet İttifakı'ndan eski ortağı İYİ Parti'de de tam bir hezimet yaşandı. Hezimet sonrasında Akşener'de çekilme kararı aldı. Ancak siyaset dünyasında tasfiyeler bununla da sınırlı kalmayacak gibi 

Gazeteci Erkam Tufan  sosyal medya platformu medium.com'da kaleme aldığı yazısında siyasetteki yeni tasfiyeleri  analiz etti 


İşte Erkam Tufan'ın değerlendirmesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün tekrar aday olmayacağını açıklamıştı. Bugün de Genel Merkez’deki odasını boşalttı.

Görünen o ki önümüzdeki dönem Akşener olmayacak.

Halbuki partinin kuruluşu ile iyi bir ivme yakalamıştı. MHP’in alternatifi olarak parlak bir çıkış yapmıştı.

Akşener artık ülkücü camianın yeni Başbuğ’u olmaya adaydı. Partisinde Ergenekon artıklarını yerleştirmeyi de ihmal etmemişti. Tam anlamı ile rejimin partisi olarak partisini kurgulamıştı.

Devlet Bahçeli’nin koltuğunu sallamaya bile başlamıştı. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 5 milyon 210 bin oy almayı başarmıştı. MHP’nin 5 milyon 484 bin oy aldığına bakarsak iyi bir başarıydı.

Derken Akşener önce altılı masayı yıktı. Ardından da CHP mitinglerinde partisine oy istedi. Yetmedi muhalefeti hedefine koydu, muhalefete muhalefet etti. Saray’a yaklaşmanın yollarını aradı. Bu zikzaklar Akşener için hüsran oldu.

31 Mart Yerel Seçimlerinde 2 milyon 100 bin oy aldı. Yani 3 milyon 110 bin oy kaybetti.

Geriye siyasi bir enkaz bıraktı.


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