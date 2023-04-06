Samanyolu Haber /Gündem / Tek Parti lideri Ahmet Özal, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı /06 Nisan 2023 02:05

Tek Parti lideri Ahmet Özal, seçimlerde Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı

Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyeti 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu ve Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, 39 gün sonra yapılacak seçimlerde CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

Odatv'nin haberine göre, Özal Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olacaklarını söyledi.

Daha önce cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan Türkiye İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, 100 bin imza toplama sürecinde 1544 imza toplamıştı.


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