Sivil inisiyatifler seçim güvenliği için ne yapıyor?

Sivil inisiyatifler bu alanda ne gibi hazırlıklar yapıyor?





"Risk taşımayan bir evre yok"





"Doğu ve Güneydoğu'daki sandıklar sorunlu"

Seçmenlerin taşıdığı kaygının bir kısmının yersiz de olabileceğini belirten Davutoğlu, "Zaten Seçim Güvenliği Platformu’nun bir amacı da bu endişelerin giderilmesi ve gönüllülerin oy kullanma sürecinin her evresinde eksiksiz devrede olması. Önceki seçimlerde de görüldüğü üzere özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki sandıklar güvenlik açısından sorunlu. Keza bazı il ve ilçelerdeki sandıkların bulunduğu okullarda güvenlik sorunları olduğu biliniyor. Seçmen gördüklerini unutamıyor" diye ekliyor. Platform olarak Güneydoğu'daki herhangi bir sandığın Marmara'daki herhangi bir sandıkla eşit derecede koruma altında olmasını hedeflediklerini dile getiriyor.

Siyasi partiler tarafından belirlenen anormallikler





"Deprem bölgeleri en riskli alan"





Oy ve Ötesi yeni model üzerine çalışıyor





Boş olan binalara göre hesaplanacak





Okullar henüz belli değil

Şu anda seçim bölgelerinin ve hangi okullarda oy kullanılacağının belli olmadığını, YSK'nın listeleri yeni oluşturduğunu dile getiren Orkun, bu belli olduktan sonra kayıtlı gönüllülerini okullara dağıtacaklarını, en azından her okulda bir gönüllüyle var olmak istediklerini belirtiyor.

Türkiye Gönüllüleri eğitim veriyor





"İkametgâh almamış olanlar var"

Türkiye Gönüllüleri'ne göre de seçimlerde en riskli alan deprem bölgesi. Türkiye Gönüllüleri'nden Sibel Uçar, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Depremin ardından farklı bir şehirde yaşamaya başladığı halde geçici ikametgâh almamış olanlar var. İkametgâhlarını taşırlarsa yapılacak yardımlardan yararlanamayacaklarını düşünüyorlar. Bu bir risk olmasa bile iradenin sandığa yansıması açısından bir sorun" diyor.

Yurtiçinde 60,9 milyon seçmen sandığa gidecek



