Samanyolu Haber /Gündem / "Çıkar ağzındaki baklayı, 'affedersiniz' diyerek söyle, söyle de rahatla" /06 Nisan 2023 02:02

"Çıkar ağzındaki baklayı, 'affedersiniz' diyerek söyle, söyle de rahatla"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'seccade' fotoğrafı üzerinden kendisini hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bu onun imâlarından. Bu zehirli dili tanıyoruz. Çıkar ağzındaki baklayı, "affedersiniz" diyerek söyle. Söyle de rahatla" dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'seccade' fotoğrafı üzerinden kendisini hedef alan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi

Paylaşımında Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Seccade konusunda söylenecek her şeyi söyledik. Samimi Müslümanlar beni anladı. Peki bu işin tutmayacağını bilmez mi Erdoğan? Bilir. Derdi başka. Bu onun imâlarından. Bu zehirli dili tanıyoruz. @RTErdogan çıkar ağzındaki baklayı, 'affedersiniz' diyerek söyle. Söyle de rahatla."



NE OLMUŞTU?
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında 'seccade' tartışmasına değinerek şunları kaydetti:

"Farkında olmuş olmamış, bu bizi çok da ilgilendirmiyor, o kendi edebi, adabıdır. Bana göre çok da önem vermem ama benim halkım bunlara çok önem verir, çok değer verir.

Kalkıp da eğer başörtüsüne 'bir bez parçası' diye yaklaşırsan... Bunu diyen kim? Bay bay Kemal. Bizim değerler silsilesi içerisinde başörtüsünün yeri bir değer ifadesiyle, bir kutsalımızdır, mahremiyetin ifadesidir. Bu mahremiyetin ifadesini sen kalkıp da 'bir bez parçası' diye kullanamazsın. Aynı şekilde buna bu şekilde diyen Kur'an-ı Kerim için de 'kağıt parçası' der. Bunlar bunu der mi, der. Çünkü yaklaşım tarzları bu. Aynı şekilde yine cami bir taş ve tuğla parçası, ekmek hamur parçası değildir. Her şeyin ötesinde bizim için bunların ayrı ayrı anlamının, değerinin olmasına baktığımız zaman en önemli değer burada nedir? İnsandır.

Ayet mi, hadis mi, bunları da sana kim akıl hocalığı yapıyorsa yanlış yapmışlar, bunu da bilmiyorlar. Bunların hepsini yerli yerine oturtmak gerekiyor. Eğer yerli yerine oturtmazsa Erbakan Hocamıza da saygısızlık yapmış olursun, ayete de saygısızlık yapmış olursun. Bunlar tabii büyük önem arz ediyor. Onun için manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz."
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