Tekne faciasından kurtulanlara Yunan yetkililerden yalan ifade baskısı

Videoda arka planda görülen büyük geminin Faithful Warrior adlı petrol tankeri olduğu ve göçmen teknesine erzak vermesi istendiği de belirlendi.





Geçtiğimiz ay Yunanistan açıklarında batan ve 600'e yakın göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili soru işaretleri sürüyor.BBC News, batan tekneden kurtulan iki kişinin, Yunan sahil güvenliği tarafından teknedeki 9 Mısırlıyı kaçakçı olarak teşhis etmeye zorlandığını yazdı.Yeni ortaya çıkan bir video, Yunan sahil güvenliğinin olayla ilgili açıklamalarıyla da çelişiyor.Video, aşırı kalabalık teknenin güvenli şekilde ilerlediği iddiasını da çürütüyor.Sahil güvenliğin kendisinin çektiği tespit edilen videonun, teknenin acil durum müdahalesine ihtiyaç duymadığı belirtilen zamanda çekildiği BBC Verify ekibi tarafından teyit edildi.Yunan sahil güvenliğinin açıklamaları daha önce de şüphelere neden olmuştu ama kurtarılanların ifadelerinin değiştiği mahkeme belgelerinde de görüldü.Daha önce sahil güvenliğin balıkçı teknesini iple çekmek istediği ama batmasına yol açtığı iddia edilmişti.BBC'nin konuştuğunu iki kazazede de bunu doğruladı. Sahil güvenliğin geminin sol tarafından ip bağladığını ve herkesin dengelemek için sağ tarafa geçtiğini aktaran kazazedeler sahil güvenliğin hızlanması ile geminin ters döndüğünü belirtti.Suya dağılan göçmenler iki saat sahil güvenlik tarafından kurtarılmayı beklemiş.Kalamata'da karaya ulaştıklarında da geminin batmasından sahil güvenliğin sorumlu olduğunu söyleyen göçmenlere, "çenelerini kapatmaları ve hayatta kaldıkları için minnettar olmaları gerektiği" söylenmiş.Ayrıca ilk ifadelerinde sahil güvenliğin tekneyi çekmeye çalıştığından bahsetmeyen beş kazazede, mahkemede Yunan geminin göçmen teknesini önce önden bağladığını ama ipin koptuğunu, ikinci defa bağladıklarında ise teknenin ters döndüğünü aktarmış.Yunan sahil güvenliği ise önce ip kullanıldığı iddialarını yalanlamış sonra geri adım atarak sadece tekneye çıkarak durum tespiti yapmak istediklerini ileri sürmüş ve bunun geminin ters dönmesinden en az 2 saat önce olduğunu kabul etmişti.Yunan otoriteler, Mısırlı şüphelileri insana kaçakçısı şebekenin parçası olmakla suçlarken, BBC'ye konuşan tanıklar bu adamların hatalı bir şekilde tutuklandığını ve Yunan yetkililerin kendi suçlarını gizlemeye çalıştığını ileri sürdü.Batan teknede 82 kişinin cansız bedenine ulaşıldı fakat Birleşmiş Milletler 500 civarında kişinin daha hayatını kaybetmiş olduğunu tahmin ediyor.Yunanistan Birleşmiş Milletler'den gelen uluslararası bağımsız soruşturma çağrısını görmezden gelirken, Avrupa Komisyonu Yunan otoritelerin yürüttüğü soruşturmaya güveninin tam olduğunu açıkladı.