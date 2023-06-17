Yunanistan'daki tekne faciası: '500'e yakın kişi hala kayıp'

Yaklaşık 750 kişiyi taşıdığı sanılan balıkçı teknesi Çarşamba günü Yunanistan'ın güneybatısındaki Pilos açıklarında battı. Şu ana kadar denizden 78 kişinin cesetleri çıkarıldı, 104 kişi kurtarıldı.



Afganistan, Pakistan, Suriye, Mısır ve Filistin kökenli göçmenlerin çoğunun ise 20'li yaşlardaki erkekler olduğu sanılıyor.



Sözcü Jeremy Laurence kaybolanlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğunu söyledi.



Uluslararası Göç Örgütü ile ortak bir açıklama yapan UNHCR, denizde arama ve kurtarmanın "yasal ve insani bir zorunluluk" olduğunu ve bunun can kaybını önleyecek şekilde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.



Tekennin batmasından bu yana sahil güvenliğin rolü giderek daha fazla mercek altına alınıyor.



Yunanistan'ın geçici başbakanı Ioannis Sarmas, teknenin batmasına neyin sebep olduğunu belirlemek için "gerçeklerin ve teknik belirlemelerin kapsamlı bir şekilde araştırılacağını" söyledi.



Yunan yetkililer, teknenin Çarşamba günü saat 02:00'den sonra sahil güvenlik görevlileri tarafından halat bağlandığı için battığını öne süren bir dizi haberi yalanladı. Enkazdan sağ kurtulan 104 kişiden ikisi, kalabalık teknenin nasıl bir yandan diğer yana savrulduğunu anlattı.



Facianın ardından Yunanistan'da 3 gün yas ilan edildi.

Olay nasıl gelişti?



Greek TV, olayla ilgili olarak, içlerinde Mısırlıların olduğu 9 kişinin "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.



Yunan medyasına göre tekne Mısır'dan yolcusuz şekilde demir aldı ve Libya'nın Tobruk limanında durarak İtalya'ya gitmek isteyen göçmenleri aldı.



Facia, kaptan ve mürettebatın, motoru bozulan tekneyi bir botla terk etmesinin ardından yaşandı.



Yunanistan Liman Müdürlüğü, bölgeye kurtarma gemileri ve helikopterler gönderdi.



Teknenin bulunması için bölgede seyreden ticaret gemileri de seferber edildi.



Yunan makamları önce teknenin yerini tespit etti, daha sonra teknedekilerle irtibata geçti.



Teknedekiler, “su ve yiyecek dışına bir şeye ihtiyaçları olmadığını, İtalya’ya ilerlemek istediklerini” bildirdi.



Ancak tekne öçnceki gün alabora oldu ve yerel saatle 02:04'te battı.



Arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.



Pilos Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.



İlk belirtilere göre, teknede kapasitesinin çok üzerinde yolcunun olduğu ve göçmenlerin güverteye yığıldıkları tespit edildi.



Faslı aktivist Nawal Sufi Facebook hesabında yaptığı açıklamada, "Tekne batmadan önce göçmenlerle telefonda konuştum. Kaptan, gerçekten motoru bozulunca tekneyi terk etmiş. Teknedekiler büyük bir panik yaşamış. Tekneyi nasıl kullanacaklarını bilemedikleri için acil yardıma ihtiyaç duymuşlar ve bu çağrılarını İtalya, Yunanistan ve Malta makamlarına bildirmişler" dedi.



Hayatını kaybedenlerin kimlikleri ve hangi ülke vatandaşı oldukları açıklanmadı.



Kurtarılanlar Kalamata kentine götürüldü ve çoğu hastanede tedavi görüyor.



Kurtarılanların çoğu erkek



Kurtarılarak Kalamata'ya götürülen göçmenlerin çoğu erkek ancak yaralıları tedavi eden doktorlar, göçmenlerin kendilerine teknede çok sayıda kadın ve çocuk olduğunu söylediğini aktarıyor.



Kalamata Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Dr Manolis Makaris, "Kurtulanlar bize teknenin alt kısımlarında çocuklar ve kadınlar olduğunu söyledi. Bir hastamız yaklaşık 100 çocuk vardı dedi, diğeri ise 50 kadar çocuk olduğunu söyledi. Gerçek sayı kaç bilmiyorum ama çok olduğu ortada" diye konuştu.



Dr Makaris faciada ölenlerin sayısının 600'e yakın olduğunu tahmin ediyor: "Teknede tam tamına 750 kişi varmış. Herkesin verdiği sayı bu".



Yunanistan hükümet sözcüsü Ilias Siakantaris de teknenin içinde kaç kişi olduğunun bilinmediğini ancak insan kaçakçılarının "kontrol sağlamak için göçmenleri teknelerde kilitli tuttuğunu bildiklerini" söyledi.

"Akrabalarım teknedeydi"



Yakınlarının teknede olduğundan şüphelenenler Kalamata'ya gitti.



İngiltere'den Yunanistan'a giden Aftab, teknede Pakistan'dan akrabalarının bulunduğunu ve en az dördünün kayıp olduğunu söyledi.



BBC'ye konuşan Aftab "Birinin kurtarma merkezinde olduğuna dair bildi aldık ama diğerlerinden haber yok" dedi.



BBC'nin başka bir tanıklığında da Hollanda'dan gelmiş olan Suriyeli Kassam Ebuzaid, eşi ve kayınbiraderinin kayıp olduğu haberiyle yıkıldı.



Olay, Yunanistan'ın tarihindeki en büyük göçmen teknesi kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. Perşembe akşamı başkent Atina ve diğer bazı şehirlerde kazayla ilgili olarak protesto gösterileri düzenlendi.



25 Haziran'da tekrarlanacak seçimler öncesi ülkeyi yöneten geçici hükümet de, Çarşamba gününden başlayarak 3 gün ulusal yas ilan etti.