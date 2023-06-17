Samanyolu Haber /Gündem / Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul hakkında tahliye kararı /17 Haziran 2023 00:32

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul hakkında tahliye kararı

402 tutuklu olan Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi.

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Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul'un da aralarında olduğu 4'ü tutuklu 13 kişinin yargılandığı davaya devam edildi. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Alparslan Kuytul, cezaevinden  Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 

Savunma yapan Kuytul,  "İddia edilen adam kaçırma olayı kurgudan ibarettir. Ben kimsenin kaçırılması gibi bir talimat vermedim. Ortada bir suç örgütü yoktur. Kimseye zorla senet imzalatılmadı. Suçlamaları reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcıs Kuytul'un tutukluluk durumunun devam etmesini istese de Mahkeme uzun süredir tutuklu olan Alparslan Kuytul'un tahliyesine karar verdi .
OHAL döneminde çıkarılan KHK ile 2018 yılında kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın kurucusu Alparslan Kuytul’un da aralarında olduğu 13 sanık, iş insanı Koray Sarısaçlı’yı kaçırıp alıkoyma ve bir doktoru tehdit etme suçlamalarıyla yargılanıyordu.

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